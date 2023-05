/DIVIZE, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Nového Bydžova výsledkově nezvládli duel s papírově hratelným soupeřem. V Brandýse nad Labem znovu doplatili na neproměňování šancí a před domácím derby s Trutnovem tak mají o čem přemýšlet.

Divize C: Brandýs nad Labem - Nový Bydžov (v červeném) | Foto: FK Brandýs n. L.

Nováček čtvrté nejvyšší soutěže ve středu prohrál na horké půdě Ústí nad Orlicí 1:2 poté, co dvakrát inkasoval ze standardních situací. O tři dny později se situace téměř opakovala s jediným menším rozdílem, že Brandýs druhou branku vstřelil z pokutového kopu.

Oproti utkání na trávníku ústeckého favorita se Bydžovští ve středočeském městě dostali do několika stoprocentních šancí, tu největší měl po samostatném úniku útočník Holec. Bohužel žádnou z nich tým RMSK Cidlina nedokázal proměnit a tak jeho hráči po skončení duelu odcházeli do kabin se svěšenými hlavami.

DIVIZE, skupina C – 25. kolo

FK Brandýs nad Labem – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:0 (2:0). Branky: 26. Šmejkal, 36. z pen. Folwarczny. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:2. Diváci: 185. Brandýs nad Labem: Karmazín (66. Panzner) – Braborec, Studecký, Folwarczny, J. Malák (75. Plucha) – Bárta (66. Fabian), Majer, Dosoudil, Hrčka, Nykodým – Šmejkal (83. Svoboda). Nový Bydžov: Strýhal – Vincour (71. Zvěřina), Pokorný (46. Novák), P. Mokošín, Drobný – Špinka (51. Marek), Štajer, Voldán, Trejbal – Holec, N. Bekera (51. Blažek).

Bastin chce pověsit kopačky na hřebík. Po sezoně končím, říká třetiligový snajpr

Petr Hejno, trenér Brandýsa: „Pro nás to bylo těžké utkání. Měli jsme sérii, kdy jsme několikrát hráli 0:0, nebo jsme dobře rozehrané zápasy ztratili. V Trutnově jsme vedli 2:0, v Letohradu 1:0, ale prohráli jsme si to individuálními chybami. Teď si to kluci šli odbojovat od první minuty a řekl bych, že to splnili. Naštěstí jsme dali první gól a pak i pojistku, ale myslel jsem si, že ve druhé půli budeme hrát z bloku a ještě nějaký brejk využijeme. To se nestalo, proto byl duel složitý až do konce. Kdyby dal soupeř gól a šance na to měl, mohlo to být jiné. Na druhou stranu my kdybychom nevyhráli, tak už jsme neměli o co hrát.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Porážkou v Brandýse jsme se znovu dostali do prekérní situace a vytvořili na sebe tlak. Po dvou našich neproměněných šancích přišel na druhé straně trest ze standardky, na které jsme upozorňovali. Následně jsme nevyužili brejkovou situaci, což se stalo už poněkolikáté, a minutu poté jsme inkasovali z penalty. Přesto jsme se zmátořili a druhý poločas se prakticky celý odehrál na soupeřově polovině. Vytvářeli jsme si šance, závary, ale gól jsme nedali. V útoku jsme byli opět sterilní, naše řešení některých situací je kolikrát až nelogické. S některými hráči tíha okamžiku mává, ale stále to máme ve svých rukách. Věřme, že to bude lepší.“

Příprava? Jako hráč zažil galeje na škváře. Teď jde trenér Průcha střední cestou

Další zápasy

Trutnov - Letohrad 2:2 (10. a 24. Slavík - 34. Šplíchal, 47. Zbudil), Vysoké Mýto - Dvůr Králové nad Laem 5:2 (11. Žahourek, 23. Tomášek, 32. Lněnička, 53. a 66. Habrman - 40. Machač, 90. z pen. Šťastný), Náchod - Benátky nad Jizerou 0:1 (50. Zabilanský), Chrudim B - Hlinsko 1:2 (77. Zvolánek - 23. Křižák, 90. Králíček), Liberec B - Ústí nad Orlicí 1:2 (63. Hudák - 12. z pen. P. Chleboun, 33. Bednář), Velké Hamry - Turnov 4:2 (13. z pen. a 90. + 3. Linka, 57. Černý, 90. Žitka - 24. Horák, 30. Svoboda), Čáslav - Dobrovice 1:3 (69. z pen. Vančura - 5. vlastní Petrů, 35. a 36. Volf).

V dalším kole se hráči RMSK Cidlina představí v domácím prostředí, kde v neděli 14. května od 17 hodin přivítají v krajském derby rivala z Trutnova.