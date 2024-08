Již ve 4. minutě šli Sešívaní do vedení, když Rajnoch vystihl chybnou malou domů hostujícího zadáka a po kličce brankáři zasunul balon do sítě. Druhý gól přidal po dvaceti minutách hry obránce Hlušička, jenž uklízel míč po individuální akci Jana Kabeláče do prázdné svatyně. Ve 30. minutě ale slávisté vyrobili chybu v rozehrávce, čehož dokázal soupeř využít ke snížení na rozdíl jediné trefy.

V 59. minutě byl v hostujícím vápně faulován pronikající Jan Kabeláč a z penalty mířil přesně znovu Rajnoch. Než se šlo do závěru zápasu, tak hosté opět snížili, ovšem to bylo z jejich strany vše. Slavia se tak vítězně naladila na sobotní regionální derby doma s Novým Bydžovem (13.30).