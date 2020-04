„Správné rozhodnutí,“ řekl prezident živanického klubu Jiří Novák. Známý šéf, který se ve fotbale pohybuje už téměř třicet let, teď bude řešit, co dál. Další sezona Živanic v ČFL? Nejistá. Klub stále odmítá zaplatit pokutu, kterou mu Fotbalová asociace vystavila za nedostatečný počet mládežnických týmů. Živanice s tím nesouhlasí. „Buď na FAČRu dostanou rozum, nebo nastane situace, že nás do soutěže už nepustí,“ prohlásil v rozhovoru Novák.

Mrzí předčasný konec sezony vzhledem k tomu, na jakých příčkách se Živanice v této sezoně pohybovaly?

Byli jsme třetí, tak mě to mrzí. I za kluky, kteří makali v zimě a chtěli si to postavení udržet. Pro ně je to ještě horší. Něco jiného by bylo, kdyby tým byl třeba beznadějně poslední. Ale lituji hlavně hráče, kteří nemohou ani trénovat. Areál je prázdný, nic dobrého to není.

Proti ukončení ročníku jste nic nenamítali, ale jeho provedení se vám nepozdává. Proč?

Nesouhlasím s tím, aby to bylo ukončené k 8. dubnu, protože to je podle mě neregulérní. My jsme ani neodehráli první jarní zápas ve Zbuzanech, kde byl nezpůsobilý terén. Další týmy nastoupily, tabulka je teď neregulérní. Mohlo se nechat pořadí po podzimu nebo se měl zrušit celý ročník.

Nehrají Živanice, nelze sledovat ani jiné zápasy. Chybí vám fotbal v těchto dnech?

Fotbal mi chybí moc, to je pochopitelné. Myslel jsem, že to bude jednodušší, ale něco vám v tom životě schází. Bude to na podzim už 30 let, co jsem vstoupil do bohdanečského fotbalu. A taková doba vás poznamená, v dobrém i špatném. Něco podobného jsem ještě nezažil. Mám obavu z jedné věci, a to nechci nic přivolávat. Soutěž by mohla začít, někdo by v mužstvu onemocněl a následovala by karanténa. Ten tým by byl prakticky vyřazen. Z toho mám strach i do budoucna. To nebezpečí tady hrozí, dokud zde ten proklatý virus bude.

V ČFL jste s klubem prožíval i řadu problémů a kauzy jako vyloučení předsedy klubu Petra Špačka z FAČR (živanický funkcionář napsal otevřený dopis, v němž kritizoval poměry ve třetí lize i výkony rozhodčích). Jak to na vás působilo?

Moc mě to tížilo, protože pan Špaček je obětavý, dělá to ve svém volnu. Je oddaný fotbalu už od svých žákovských let, kdy hrál. Moc mě to mrzelo. My se dožadujeme pravdy, o nic jiného nejde. To platí i o té pokutě. Kvůli tomu nevíme, jak na tom jsme.

Jak to tedy je? A co nastane, pokud ji nezaplatíte?

Při posledním aktivu nám oznámili, že pokud nezaplatíme pokutu, tak nebudeme moci hrát soutěže řízené Řídící komisí Čechy. Mohli bychom hrát třeba jen krajský přebor, i to nám hrozí. Pokuta se navyšuje, už je to skoro půl milionu korun. Říkám na rovinu, že ji nezaplatíme. Navíc máme potvrzeno, že je to v pořádku.

Finanční postih přišel kvůli nedostatečnému počtu mládežnických týmů. Co tvrdíte vy?

Máme spolupráci s mládeží v Lázních Bohdaneč, což nám potvrdil i krajský fotbalový svaz, že to tak vyhovuje. Nemůže nikdo v Praze říct, že je to nezajímá. Funguje to velice dobře, to se můžete zeptat i v Bohdanči. Fakt je takový, že mládeže na vesnicích ubývá. Dát dnes dohromady mládežnická mužstva na vesnicích je problém. Na Pardubicku už se ani nehraje okresní přebor dorostu. Asociace se k tomu nemůže stavět zády. Taková je s mládeží realita. Ano, buďme rádi, že fungují akademie v Pardubicích. Kdo má opravdu zájem, tak je o něj dobře postaráno. Ale tady na vesnici je to problém. Místo toho, aby nám pomohli, tak posílají pokuty.

Snažili jste se asociaci přesvědčit o své verzi případu?

Odvolání na svazu neuznávají, Petr Špaček má veškerou komunikaci k dispozici. Radil jsem se i s právníkem. Když se to bude řešit civilním soudem, tak se to potáhne několik let. Já to potřebuji řešit teď. Buď na FAČRu dostanou rozum, nebo nastane situace, že nás do soutěže už nepustí.

Otázka je jasná: Budou hrát Živanice i příští rok ČFL?

Já to ještě budu probírat i s hráči. Určitě bude muset dojít k úsporám, a to nejen v našem klubu. Myslím, že by kluci rádi ČFL hráli. Když dojde ke shodě v kabině i ve vedení, tak tuto soutěž budeme hrát. Když dojde na variantu, že nás FAČR vyřadí, tak co budeme moci dělat… No, budeme hrát asi ten krajský přebor. Nemám sílu na to, abych to změnil.

Neuvažujete o tom, že byste se vrátili do nižší soutěže (např. krajský přebor) dobrovolně?

Z devadesáti procent počítám s tím, že by se ve třetí lize pokračovalo. Je to i na hráčích, ale myslím si, že budou chtít ČFL hrát. Když to tak dopadne a budou respektovat upravené podmínky, které podle mě nejsou špatné. Hraje se tady fotbal v hezkém prostředí. Někteří kluci z Pardubic, kteří se nevešli do kádru, mohli hrát třetí ligu u nás. A další z okolí, kteří mají na vyšší než krajskou úroveň, taky. Měli jsme tady třeba rok Nikodema, který se posunul.

Jak moc současná situace poznamená možnosti klubu?

Peněz ubyde všude. Někdo nebude platit nájmy, to ve společnosti pokračuje jako domino. Projeví se to na úsporách. Doba, která byla, už se nevrátí, o tom jsem přesvědčený. Ani jsme netušili, v jaké ekonomicky dobré době pracujeme.

Už jste s některými hráči komunikoval. Jak reagovali?

Myslím, že jsem mluvil s rozumnými hráči, kteří to zcela chápou. Říkali, že jsou rádi, za jakých podmínek tady mohli hrát. Je možné, že se najde někdo, kdo nebude souhlasit, ale zatím jsem to neslyšel. Většina to bere jako realitu. A říkají, že jsou rádi, že si bez starostí mohou fotbal na takové úrovni zahrát.

Vy osobně máte stále chuť pokračovat?

Je pochopitelné, že věk nezastavíte. Ten elán už není takový, navíc přibývají zdravotní problémy. Když jste se ptal, jestli mi fotbal chybí, tak mně by určitě scházel. Byl bych hlavně rád, aby fotbal v Živanicích zůstal. A neopakovala se situace jako tenkrát v Bohdanči, kdy se to tam zhroutilo, protože město nemělo o fotbal zájem. Nakonec tým přešel do Pardubic, kterým jsem chtěl pomoci. Původně jsem si myslel, že by v Bohdanči mohlo kopat třeba béčko, ale nebyl o to zájem. Pak jsem přešel do Živanic, postavil se tam areál. V současné době zde obec řeší převod celého areálu na sebe, což podporuji. Obec je ekonomicky silná, se spolky je to horší.

Už v roce 2011 jste říkal, že jdete do fotbalového důchodu, když byly Živanice v I. A třídě. Co se pak změnilo?

To je pravda, chystal jsem se na to (usmívá se). Když jsem pak viděl, jak mi to chybí, tak jsem říkal, že ještě vždy chvíli zkusím. O důchodu jsem mluvil v té době, kdy to skončilo neslavně zápasem s Letohradem (zápas v Živanicích skončil napadením rozhodčího), kdy nás rozhodčí poškodili a museli jsme jít do krajského přeboru. Byl jsem naštvaný, ale pak se člověk oklepal. Když jsme se vrátili do divize, tak jsem řekl, že by Živanice ještě mohly kopat třetí ligu. To je historicky největší úspěch. Toho jsme dosáhli, teď už by to postupně mělo být na dalších lidech. Ale vidíte, když někoho najdu, tak mě ho zase fotbalový svaz vyhodí. Je to složité.