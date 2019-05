Fakta – rozhodčí: Martínek. ŽK: 0:1. Diváci: 410. Poločas: 0:0. Ústí: Krátký – Skalický, Lněnička, Falta, Langer – Madibi (88. Pinkava), Souček, Střelec (44. Krátký), Pazdera, Habrman – Mayer.

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, kde jsme byli o něco lepší a vytvořili jsme si i dobré střelecké příležitosti. Bohužel jsme je nevyužili. Ve druhé půli jsme pokračovali, ale kolem 70. minuty nám došly síly. Soupeř prostřídal, poslal na hřiště čerstvé hráče a až do konce utkání byl lepší a nebezpečnější. Žádný gól ale nepadl a tak utkání skončilo asi zaslouženou remízou. V rozstřelu byli hosté lepší a plusový bod navíc získali oni.“

Živanice - Štěchovice 2:1

Fakta – branky: 19. Petrus, 74. Polák – 48. Novák. Živanice: Volšík – Buriánek, Košťál, Staněk, Polák – Hundák, Gorol, Ptáček, Petrus (70. Motyčka) – Nikodem (90. Gašpar), Štěpánek (D. Pánek).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Utkání se odehrálo bez nějakých vypjatých emocí, které mohl vyvolat podzimní zápas ve Štěchovicích. Kluci to chtěli vrátit soupeři fotbalově. A také v první půli jsme předváděli výborný fotbal. Mohu vytknout jen nevyužité šance. Za to po většinu druhé části to byla z naší strany herní hrůza. Vše bylo špatně, hosté navíc srovnali stav. Naštěstí jsme vstřelili vítězný gól, ale to je tak jediné, co mě může těšit.“

Zápy - Převýšov 3:2

Fakta – branky: 18. J. Jelínek, 66. M. Jelínek, 67. Duben – 15. Špidlen, 25. Hynek. Rozhodčí: Klupák. ŽK: 1:2. Diváci: 152. Poločas: 1:2. Převýšov: Dunda – Veselka, Vyšehrad, Jarkovský, Špidlen – Koubek (71. Novák) – Hynek, Kopáč, Chocholatý (71. Živný), T. Labík – Sedláček (77. Korba).

Jan Kraus, trenér Převýšova: „V první půli jsme předváděli dobrou hru a zaslouženě vedli 2:1. Navíc jsme měli ještě další dvě možnosti ke skórování. Bohužel po změně stran to byl přesný opak. Zhruba 25 minut jsme nebyli ve hře a domácí nás potrestali dvěma góly v krátké době. I když jsme měli ke konci stoprocentní šanci, už se nám nepodařilo dát branku.“

Další výsledky – 28. kolo: Vltavín – Dobrovice 1:0, Vyšehrad – Písek 1:0, Králův Dvůr – Velvary 8:1, Litoměřicko – Brozany 2:0, Domažlice – Karlovy Vary 2:0.

Tabulka:

1. Zápy 28 17 2 4 5 47:30 59

2. Vyšehrad 27 16 4 2 5 51:28 58

3. Vltavín 28 17 2 1 8 58:33 56

4. Radotín 27 12 7 2 6 38:27 52

5. Domažlice 28 13 5 2 8 49:35 51

6. Převýšov 27 12 1 4 10 39:41 42

7. Litoměřicko 27 12 2 1 12 34:40 41

8. Štěchovice 27 11 2 3 11 38:40 40

9. Ústí nad Orlicí 27 10 3 2 12 27:37 38

10. Benešov 27 8 5 3 11 39:49 37

11. Dobrovice 27 10 1 4 12 36:35 36

12. Živanice 27 8 4 3 12 33:39 35

13. Velvary 28 8 3 5 12 42:50 35

14. Králův Dvůr 28 8 2 6 12 37:32 34

15. Karlovy Vary 27 5 5 3 14 33:52 28

16. Brozany 27 5 4 5 13 29:50 28

17. Písek 27 7 1 3 16 36:48 26