Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou rozjeli třetí nejvyšší soutěž dvěma shodnými remízami 1:1. Nejprve hráli nerozhodně na trávníku béčka Slovanu Liberec a poté se rozešli smírně doma s rezervou Jablonce nad Nisou. V neděli dopoledne je čeká do třetice B mužstvo, neboť se představí v derby na půdě juniorky Hradce Králové.

Co do průběhu zápasů byly oba takřka stejné. Chlumec v úvodní pětačtyřicetiminutovce inkasoval jednu branku, kvůli čemuž musel ve druhém poločase dohánět těsné manko. V obou případech se mu to však podařilo a tak bral vždy bod.

„Hodnotím to pozitivně. Celkově to bylo koukatelné utkání. Domácí byli v úvodu maličko nebezpečnější, dostali se po zásluze do vedení. Poté se hra vyrovnala. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Naštěstí se nám povedlo střídání a ve druhé půli jsme Jony Kneifelem dokázali vyrovnat. Jsme spokojeni s bodem i předvedenou hrou,“ hodnotil první vystoupení v sezoně chlumecký trenér Tomáš Hrabík.

A jak viděl druhý duel na domácím stadionu? „Řekl bych, že je to ztráta dvou bodů a to i vzhledem k nějakému respektu k soupeři. Myslím si, že jsme měli příležitostí ke vstřelení gólu víc než soupeř. Jablonec samozřejmě kvalitu měl, přesto jsme zápas měli zvládnout za tři body,“ pronesl kouč Východočechů.

1. KOLO: FC Slovan Liberec – FK Chlumec nad Cidlinou 1:1 (1:0). Branky: 13. Strnad – 68. Kneifel. Chlumec: Brát – Finěk, Havel, Rudavskyi, Staněk – T. Labík (62. Kneifel), Vaníček (89. Kopáč), Langr, Doležal (89. Tvrdý), Hájek (77. Řezníček) – Howard (62. Rybička). 2. KOLO: FK Chlumec nad Cidlinou – FK Jablonec nad Nisou 1:1 (0:1). Branky: 53. Langr – 41. Omon. Chlumec: Brát – Finěk, Havel, Rudavskyi (79. Veselka), Staněk – Kneifel (71. Řezníček), Vaníček, Langr (71. Tvrdý), Doležal, Hájek (63. T. Labík) – Rybička (63. Howard).

Utkání třetího kola mezi FC Hradec Králové B a FK Chlumec nad Cidlinou se hraje v neděli 25. srpna od 10.15 hodin v areálu Slavie Hradec Králové v Orlické kotlině. Votroci mají zatím bilanci jedné porážky (doma s Ústím nad Labem 0:1) a jedné remízy (v Mostě 3:3).

