Velmi dobrý vstup do jarní části České fotbalové ligy zaznamenaly týmy z východních Čech. Živanice a rezerva Votroků zapsaly důležité venkovní výhry v boji o záchranu. Chlumec nad Cidlinou a béčko Pardubic získaly po bodu.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Živanice (v oranžovém). | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Živanice odstartovaly do jara podle ideálních představ, když v Kolíně vyhrály rozdílem třídy. Všechno podstatné se odehrálo do 25. minuty, kdy hosté nastříleli tři góly. Dvěma trefami se pod výhru podepsal David Petrus, navrátilec do sestavy po dlouhém disciplinárním trestu.

Hradec v Přepeřích ukázal, že po kvalitní přípravě a posílení týmu o navrátilce půjde od úvodu jara za záchranou. Před přestávkou ho poslal do vedení Březák a razítko na důležitý tříbodový zisk dal v závěru z penalty Rada.

Chlumec brzy vedl v Teplicích, ale ve druhé půli musel dohánět jednogólové manko. To se podařilo a zápas tak skončil zaslouženou remízou.

Podobně tomu bylo také na ohrazenické umělce, kde pardubická rezerva plichtila s Mostem. Na vedoucí branku soupeře odpověděl těsně před odchodem do kabin Pandula a po změně stran se smírné skóre více nezměnilo.

ČFL, skupina B - 16. kolo

Teplice B – Chlumec nad Cidlinou 2:2. Fakta – branky: 58. Emmer, 68. Urbanec – 13. Kopáč, 75. Bastin. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 0:1. Chlumec: Brát – Finěk, Rudavskyi (73. Havel), Kopáč, Řezníček – T. Labík (73. Staněk), Soukeník, Doležal (90. Veselka), Čáp (64. Vaníček), Zeman – Bastin.

Kolín – Živanice 1:4. Fakta – branky: 85. Jaroš – 7. Nikodem, 15. Zvěřina, 25. a 70. Petrus. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:3. Živanice: Zíma – Buriánek, Spěvák, Polák, Chocholatý – Zvěřina (77. Pilný), Nikodem (77. Holec), Svoboda (87. Staněk), Hajník, Langr – Petrus (82. Kopecký).

Přepeře – Hradec Králové B 0:2. Fakta – branky: 40. Březák, 89. z pen. Rada. Rozhodčí: Baum. ŽK: 4:3. Diváci: 200. Poločas: 0:1. Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr (79. Musil), Kejř (67. Hodač), Vobejda, Rada, Kadrmas – Hruška (89. Šípek), Březák (67. Šimon).

Pardubice B – Most-Souš 1:1. Fakta – branky: 45. Pandula – 24. Novotný. Rozhodčí: Raplík. ŽK: 1:5. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Pardubice B: Šmíd – Svatoš, Svoboda, Donát (46. Halász), Lupač – Jarkovský – Pandula, Machů, Novák, Sedláček (76. Lima, 80. Brož) – Miláček.

Další výsledky: Ústí nad Labem – Jablonec nad Nisou B 1:1, Česká Lípa – Brozany 0:0, Velvary – Liberec B 2:1, Zápy – Mladá Boleslav B odloženo.