Velmi rušný ročník pro nováčka. Fotbalisté TJ Sokol Živanice sice drží před dohráním zbytku zápasů posledního kola desátou pozici, ale ve své první sezoně v ČFL musel klub řešit i řadu problémů. Předseda klubu Petr Špaček byl navíc v dubnu vyloučen z Fotbalové asociace České republiky. Nejen k tomu se vrátil v závěru fotbalové sezony.

„Byl jsem vyloučený, protože jsem se odvážil kritizovat poměry, které panují. Jediný, s kým zatočili, jsem byl já. Jinak se nikdo nevěnoval věcem, na které jsme upozorňovali a nepovažuji je za standardní,“ říká Špaček.

Byl jste vyloučen z FAČR, ale v členské databázi pořád figurujete. Jak to tedy je?

Dostal jsem třístránkové rozhodnutí, kde je v předposledním odstavci uvedeno, že jsem v podstatě nenapravitelný. A nejvyšší trest, jaký existuje a jediný pro mě možný, je vyloučení z Fotbalové asociace. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost mým vyzvednutím na poště. Myslím, že 29. dubna jsem si to vyzvedl, tím to nabylo právní moci a tím pádem jsem vyloučen z FAČR.

Byl jste předsedou Živanic. Co to znamená pro váš klub?

Pro klub to znamená drobné komplikace v tom, že jsou dány na FAČRu podpisové vzory, když se třeba podepisují přestupy hráčů nebo nějaké smlouvy. Vše je potřeba změnit, ale není na to moc času, protože letní pauza je celkem krátká. To se musí administrativně vyřešit. Já to beru především jako morální facku od fotbalového svazu. Chtěli se mě zbavit, tak se mě zbavili. Beru to taky jako varování pro ostatní. Kdyby chtěl někdo otravovat, tak aby věděl, co ho čeká. Ale nikdo mě nemůže zabránit v tom, abych se s třeba s médii bavil o tom, co mě ve fotbale těší nebo rmoutí.

I takové pokusy jste ovšem zaznamenal…

V rozhodnutí je napsáno, že jsem se to rozhodl zveřejnit v médiích. A to je podle FAČRu úplně špatně, měl jsem to řešit jen s nimi. Když jsem tam ale něco napsal, tak mi nikdo neodpověděl. Naopak jsem rád, že se tomu média věnovala a informace se rozšířily do fotbalového hnutí, kde byla podpora maximální. Když jsme byli na řízení etické komise FAČR, tak se mě její předseda ptal, jestli bych podepsal prohlášení, že už se nebudu vyjadřovat do sdělovacích prostředků. To jsem kategoricky odmítl a považuji to za výsměch demokracii.

Čím se vlastně ten váš problematický ročník v ČFL spustil?

Na podzim některé zápasy nebyly vůbec o tom, kdo jaký hraje fotbal. Dlouho mě vadily některé věci a rozhodnutí. Nejhorší bylo to, když nám úmyslně zranili našeho hráče Tomáše Kakrdu. Má kompletně zlikvidované koleno, je po několika operacích, ale nikoho to nezajímalo. Teď začíná teprve pořádně chodit. A přitom se mu ani ten protihráč neomluvil. Jestliže dojde k úmyslnému zranění hráče, to považuji za vrchol. Rozhodčí ho ani nepotrestal červenou kartou. I ten zápas jsme nakonec prohráli tím, že byl hrubě ovlivněn. Rozhodl jsem se, že do toho začnu trochu šťourat.

Co s touto situací můžete dělat?

Já to můžu kritizovat a prostřednictvím sdělovacích prostředků se snažit, aby to bylo vidět. Pak je další cesta – jít právní cestou, formou žalob a podobně. Uvažujeme o tom, ale nejsme přesvědčeni, že ta cesta tudy povede.

Na podzim jste napsal otevřený dopis, kde jste kritizoval poměry v ČFL, nedávno s výzvou směrem k rozhodčím vyšla i Jihlava…

Vidíte, kam to došlo, co se stalo v baráži o první ligu. Pak se řekne, že to rozhodčí neumí. Pokud o rozhodčích říkají, že jsou špatní, tak přece není možné je přeřadit do třetí ligy a divize. Jsem zvědavý, jak budou pískat tam. Když jsou špatní, tak ať se to naučí. Tohle nepovažuji za trest.

Necítíte se trochu osamocen? Nechybí vám podpora dalších klubů?

Doufal jsem, že budou větší tlaky od profesionálních klubů. I od Jihlavy mě to trochu zklamalo, ale my jsme amatéři, oni si jedou po své linii. Podporu mi vyjádřily některé kluby v ČFL i divizi, ale nejmenoval jsem je, aby neměly problémy z toho důvodu, že podporují Živanice a Špačka.

Přímo Živanice na jaře zaznamenaly nějaký podobný zápas, ve kterém sudí tolik chybovali?

Já mohu mluvit o našem nedávném utkání s Vyšehradem. Rozhodčí nás řezal od první minuty takovým způsobem, že jsem to ještě snad nikdy neviděl. Na to se ještě přijede podívat pan Hořejší ze svazu a neřeší se vůbec nic. Nedivím se tomu, co jsem slyšel, že za poslední rok skončilo v České republice přes 300 fotbalových klubů. Fotbal podle mě spěje k záhubě, pokud se to bude řídit jako doteď. Byl bych pro, aby se zprávy delegátů a hodnocení rozhodčích zveřejňovaly.

Na tiskové konferenci jste informovali i o události, která předcházela utkání Živanic v Zápech. Co se tam stalo?

Přišli za námi někteří naši hráči, že jim na telefon volal bývalý funkcionář a delegát fotbalového svazu a snažil se je přesvědčit, abychom zápas v Zápech úmyslně prohráli. To se nestalo, kluci to odmítli a oznámili nám to. Zápas jsme nakonec vyhráli. Pískal to rozhodčí Pilný, jenž se vrátil po předchozích problémech, a pískal výborně. To se domácímu týmu nelíbilo. My jsme odehráli výborný zápas a jsem moc rád.

Co jste s tou záležitostí dále dělali?

Kluci se nechtěli oficiálně vyjadřovat, protože se báli toho, že je bude někdo tahat na svaz. Důkazy jsou navíc velmi problematické, protože jestli vám někdo volá, tak si to automaticky nenahráváte. S tím nikdo nepočítal. Spíše by si měl každý sáhnout do svědomí, že tohle fotbalu vůbec neprospívá. Pro mě bylo důležité, že kluci řekli: Tohle se nám stalo a nechceme s tím mít nic společného.

Ze Strahova jste dostali pokutu i za údajně malý počet mládežnických týmů. S tím ovšem nesouhlasíte…

Že jsme neměli mládež? Mám potvrzení od Okresního fotbalového svazu o tom, že nám chybělo jedno mužstvo. To jsme nahlásili před sezonou, že nebudeme mít družstvo přípravky. Dostali jsme za to pokutu a měli potvrzení, že další mládežnické týmy jsme měli v pořádku. Podle pravidel pro minulou sezonu. Když někdo říká, že jsme neměli vlastní hráče, tak to je nepravda.

Jak složité je v klubu jako Živanice zajistit pět mládežnických týmů?

Nařídit někomu od stolu, že bude mít pět mládežnických týmů, je výsměch. Kde bychom v Živanicích vzali děti na pět mančaftů. Musíme dělat souklubí s někým, abychom měli ve všech věkových kategoriích týmy, sami bychom to nedali dohromady. Všude v okolí hrají fotbal. Proč by rodiče vozili děti třeba z Přelovic do Živanic, když budou hrát stejnou soutěž?

Pořádáte nábory a snažíte se děti přilákat?

Děláme nábory, ale děti mají dnes řadu jiných možností. Ani rodiče pak děti do takového systému ani nechtějí dávat. Moje dcera taky hrála fotbal, dokonce ligu za Pardubice. Pak šla studovat, ale měla nabídky, aby šla dělat kurz pro rozhodčí. Odmítla, protože ví, jak to vypadá.

Výkonný výbor FAČR měl řešit počty mládežnických družstev. Už znáte nová pravidla pro další sezonu?

Nevíme, do dneška to nikdo neví. Ano, měli to řešit, ale zatím je kolem toho velké mlčení.

Jaká situace bude podle vás v ČFL v příští sezoně?

Živanice doufají, že se poměry zlepší, protože by bylo smutné, kdyby se pokračovalo v tomto trendu. Na rovinu říkám, že jsme měli řadu mladých rozhodčích, kteří pískali oboustranně dobře. Ale pak jsou i případy, o kterých jsem mluvil.

V ČFL budete hrát i příští sezonu. Zvažovali jste hodně, jestli do toho znovu půjdete?

Nebyli jsme úplně rozhodnutí, a to zejména po zápasech v Písku a s Vyšehradem. To bylo strašné. Mluvili jsme o tom, přemýšleli a řekli, že už kvůli hráčům to další sezonu zkusíme. A budeme doufat, že to bude jen lepší.

V sezoně jste řešil řadu problémů, dokázal jste si fotbal a jarní vítězství i užít?

Velmi jsem si užil dobré zápasy i rozlučku, kde jsme vše s hráči zhodnotili. Kluci v sezoně ukázali, že fotbal hrát umí. Hráli jsme jako nováček ve vyšší soutěži a mrzelo mě, když kluci tušili, že budou na hřišti seřezáni. To už se na jaře ve většině zápasu nedělo. Až na excesy jako zápas s Vyšehradem. Dokázali jsme se posunout na desáté místo, protože výsledky se dostavily.