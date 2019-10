Fakta – branky: 23. vlastní (Špidlen) – 63. Bastin. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 4:3. Diváci: 255. Poločas: 1:0. FC Hradec Králové B: Mach – Plašil, Locker, Kadlec – Mahr, D. Doležal (69. Nemšovský), Soukeník (46. Rajnoch), Procházka, Sokol (69. Štěrba) – Bičiště, Durdevič. FK Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Špidlen, Havel, Kopáč, Trávníček – Koubek (46. Jarkovský) – Novotný (39. Veselka), Čáp, Korba (83. J. Labík), T. Labík – Bastin.

Živanice - Teplice B 1:1, pen. 2:4

Fakta – branky: 87. Petrus – 44. Vobecký. Rozhodčí: Ulrich. ŽK: 3:3. Diváci: 160. Poločas: 0:1. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Vyšehrad, Polák – D. Pánek (77. Hundák), Herzán, Gorol (90. Motyčka), Petrus – Štěpánek (72. Gašpar), Nikodem.

Pardubice B - Velvary 3:1

Fakta – branky: 54. Park, 80. Kepl, 83. Lee – 71. Ippolito. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. FK Pardubice B: Hrnčíř – Rambousek, Zukal, Lněnička, Zelenka – Lee, Mužík, Jiroutek, Sokol (89. Sytko) – Park (86. Pavlas), Kepl (87. Outrata).

Brozany - Ústí n. O. 0:1

Fakta – branky: 25. Souček. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 4:3. Diváci: 294. Poločas: 0:1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Grepl, Skalický, Chleboun, Langer – Mayer (60. Nágl), Falta, Souček (91. Pinkava), Špatenka, Habrman (86. Abrahams) – Vaňous (72. Pazdera).

Další výsledky – 10. kolo: Zbuzany – Bohemians B 3:3, pen. 3:4, Přepeře – Ml. Boleslav B 3:1, Dukla Praha B – Jablonec B 0:1, Zápy – Liberec B 2:0.

Tabulka:

1. Zápy 10 7 1 1 1 25:13 24

2. Živanice 10 7 1 1 1 23:13 24

3. Jablonec B 10 6 1 1 2 18:13 21

4. Zbuzany 10 5 1 3 1 23:17 20

5. Hradec Král. B 10 4 1 3 2 16:10 16

6. Dukla Praha B 10 5 0 1 4 25:23 16

7. Chlumec n. C. 10 5 0 1 4 20:18 16

8. Přepeře 10 5 0 0 5 21:17 15

9. Ústí nad Orlicí 10 5 0 0 5 15:19 15

10. Ml. Boleslav B 10 3 2 1 4 25:18 14

11. Velvary 10 3 2 1 4 16:15 14

12. Pardubice B 10 3 2 0 5 18:22 13

13. Bohemians B 10 3 1 1 5 21:24 12

14. Liberec B 10 3 1 0 6 15:24 11

15. Teplice B 10 0 2 1 7 13:30 5

16. Brozany 10 1 0 0 9 8:26 3

Krejčíka trápí druhé poločasy…

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Snažili jsme se dobře bránit, chodit do rychlých protiútoků a využít i nějakou standardní situaci, což se nám i celkem dařilo. Po jedné standardce jsme se dostali do vedení 1:0. Ve druhém poločase jsme mohli skóroval několikrát z brejků, ale neproměnili jsme je. Soupeř nastřelil břevno a přestřelil prázdnou branku. Těsné vedení jsme udrželi až do konce a vydřeli tři body.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Odehráli jsme špatně první půli. Ve druhé jsme se diametrálně zlepšili. Soupeře jsme zatlačili a vytvářeli si šance. Dlouho jsme se nemohli trefit, mířili jsme jen do brankové konstrukce. Naštěstí jsme v závěru dotlačili míč do sítě a podařilo se nám alespoň vyrovnat. S bodem musím být spokojen.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, všude byli později a Hradec zaslouženě vedl. Před poločasem jsme hru srovnali a po důrazné přestávkové domluvě se naše hra podstatně zlepšila. Bohužel jsme stačili jen vyrovnat. Penalty jsou loterií. Jinak se hrál oboustranně výborný fotbal. Soupeři gratuluji k výhře po penaltách.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Zopakovali jsme výkon z minulého zápasu. První půle byla podle našich představ, zaslouženě jsme vedli. Po změně stran se hosté zlepšili, vyrukovali na nás aktivně s presinkem, což nám dělalo velké problémy. Celý druhý poločas jsme se v tom plácali, soupeř zaslouženě vyrovnal a sahal po třech bodech. Plichtu jsme ale uhráli a poprvé jsme uspěli v rozstřelu. Proti kvalitnímu soupeři to byl dobrý výsledek. Musíme se zamyslet nad druhými poločasy, teď od nás nejsou dobré.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „V kvalitním a bojovném utkání se silným soupeřem jsme si připsali zaslouženě tři body. V první půli byla hra vyrovnaná a přinesla šance na obou stranách. Ve druhé jsme se ujali vedení, avšak Velvary dokázaly vyrovnat. V závěru jsme vstřelili dva góly za tři minuty a utkání jsme definitivně překlopili na svou stranu. Chválím hráče za kvalitně odehrané utkání a obětavý výkon.“