První zápas na lavičce Chlumce nad Cidlinou si odbyl Michal Šmarda. Bývalý ligový hráč Hradce, Olomouce či Sparty uhrál na úvod ČFL se svým týmem remízu 1:1 s béčkem Jablonce. „Bod je zasloužený pro oba týmy,“ uvedl po utkání padesátiletý kouč, který poslední roky působil jako asistent Václava Kotala.

Béčko Jablonce kousalo

Pro Šmardu to nebylo úplně poprvé, co vedl tým jako hlavní. „Už tehdy v Jihlavě jsem vedl jeden dva zápasy, ale samozřejmě teď je to jiné z pohledu větší odpovědnosti za tým, za jeho připravenost,“ řekl.

V premiérovém utkání do Chlumce dorazilo béčko Jablonce. „V úvodu jsme inkasovali branku, pak jsme se otřepali, vytvořili se dvě tři příležitosti, které jsme neproměnili, ale postupem času jsme naši hru korunovali vyrovnávací brankou,“ hodnotil zápas.

Ve druhém poločase bylo vidět, že obě mužstva jdou za vítězstvím. „Utkání mělo kvalitu. My jsme měli v přechodové fázi hodně ztrát, po nichž soupeř chodil do protiútoků. My jsme je pak museli zachytávat, byť na tento způsob hry jsme se připravovali. Výsledek se mohl překulit na jednu či druhou stranu, ale bod je zasloužený pro oba týmy. Máme na čem pracovat,“ dodal Šmarda.

Po prvním utkání cíle, které vyhlásil na začátku, nemění. „V každém zápase chceme odvést maximum a uvidíme, co z toho bude na konci. Mým cílem je, aby se kluci zlepšovali, byl o ně zájem i ve vyšších soutěžích a aby fotbal bavil hráče i diváky,“ uzavřel Michal Šmarda.

Bez gólu nelze vyhrát

Bez bodu na úvod zůstala rezerva FC Hradec Králové, která podlehla té mladoboleslavské 0:1. „Na hře bylo vidět, že na naší i soupeřově straně nastoupilo několik hráčů ze širšího kádru A-týmu, takže to bylo jiné než v přípravě. Chtěli jsme začít aktivně, ale byl to naopak soupeře, který šel do vedení. Když nedáme branku, nemůžeme pomýšlet na výhru. Musíme být hladovější po gólu,“ uvedl trenér Karel Krejčík.

Z dalších východočeských týmů ve třetí lize vyhrály Ústí nad Orlicí a Pardubice B, bez bodu zůstaly Živanice.

Východočeské týmy v 1. kole ČFL

Chlumec nad Cidlinou – Jablonec B 1:1. Fakta – branky: 33. T. Labík – 2. Werani. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:2. Diváci: 300. Poločas: 1:1. Chlumec nad Cidlinou: Mach – Veselka, Finěk, J. Havel, Žahourek – Krčál – J. Labík (75. S. Lukič), Samko, Holec (90. M. Kopáč), T. Labík – T. Bastin.

Hradec Králové B – Mladá Boleslav B 0:1. Fakta – branka: 21. Jurásek. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 4:1. Diváci: 184. Poločas: 0:1. Hradec Králové B: Brát – Harazim (77. Firbacher), F. Čech, Baloun, Kadrmas – Vobejda (50. M. Hlaváč) – Záviška, Kateřiňák (84. Jonáš), M. Kejř, Novotný – Bičiště.

Ústí nad Orlicí – Bohemians Praha B 1:0. Fakta – branka: 90. vlastní (Kadlec). Rozhodčí: Opočenský. ŽK: 2:3. Diváci: 520. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Ptáček, Chleboun, Koukola, Langer – Mayer (71. Tichý), Špatenka (59. Vymětalík), Falta, Vošlajer (59. Novotný) – Galus (59. Seykou), Souček (90. Petrjánoš).

Živanice – Zbuzany 0:1. Fakta – branka: 67. Hampl. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 3:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák – D. Pánek (65. Petrus), Langr, Zavřel, T. Kakrda, Kopecký (84. Gašpar) – Formáček (65. Štěpánek).

Pardubice B – Brozany 2:1. Fakta – branky: 15. Šimek, 71. Sychra – 73. Chukwuma. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Pardubice B: Markovič – Halász, Šejvl, Kubart (55. Nemšovský), Kurka – Lupač, Vít, Ramos Junior, Dufek (66. Sychra) – Šimek (85. T. Formáček), Sokol (66. Lee).

Další výsledky skupiny B: Přepeře – Teplice B 3:3, Velvary – Liberec B 2:0, Zápy – Dukla Praha B 2:0.