FK Chlumec nad Cidlinou – SK Vysoké Mýto 4:1 (1:1). Branky Chlumce: Bastin, Čáp, Frizoni, Bašek z pen. Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Gluski, Zeman – Řezníček, Jacobovici, Bastin, Čáp, T. Labík – Bašek; střídali: R. Petr, Finěk, Frizoni, O. Vaníček, Ludvík, Řezníček.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „I přes zimu a únavu jsme viděli vcelku kvalitní utkání. V první půli to bylo spíše vyrovnané, hostům jsme branku nabídli jak na zlatém podnose. Po přestávce jsme se rozběhali a zaslouženě zvítězili.“

Chlumečtí dnes od 18 hodin hrají v Nymburce s týmem Zbuzan a v sobotu vycestují do Polska, kde se utkají s rezervou Wroclawi.

FC Hradec Králové B – FK Dukla Praha B 2:1 (2:0). Branky Hradce B: 3. a 26. Schmoranz. Hradec Králové B: Hrnčíř (46. Strnad) – Hlaváč, Baloun, Kadrmas – Mahr, Hypšman, Kosař, Houdek – Šípek, Hodač, Schmoranz.

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „S prvním poločasem jsem hodně spokojený, předvedli jsme kvalitní hru s míčem, v přechodové fázi i v obranné činnosti. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Zkraje druhé půle jsme zaváhali s rozehrávkou domů, soupeř snížil a to ho nakoplo. Po zbytek zápasu byl silnější na míči, ale naši kluci si hrábli, protože jsme měli omezený počet hráčů. Potěšitelné je, že se do brány vrátil po dlouhém zranění Jirka Strnad.“

V dalším duelu se rezerva Votroků střetne s Chrudimí. Utkání se uskuteční tuto sobotu 28. ledna od 10 hodin na umělé trávě Všesportovního stadionu.