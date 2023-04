/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, FOTOGALERIE/ Chlumec nad Cidlinou ve svém druhém jarním vystoupení prohrál na Kladensku 1:2, když dvougólové manko z úvodní pětačtyřicetiminutovky po změně stran i přes zlepšený výkon už nedokázal smazat.

V dalším kole ČFL měly Velvary (v modrém) i trochu štěstí a Chlumec nad Cidlinou porazily 2:1. | Foto: Jan Sláma

Utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jakoby hosté na hřišti neexistovali, nejspíš byli duchem ještě v autobuse. Než se stačili probrat, Středočeši získali dvoubrankový náskok. V obou případech jim perfektně zafungovala spolupráce kapitána Vopata s Kimem, kdy nejlepší střelec soutěže byl přihrávajícím a Korejec přesným zakončovatelem. Ve 39. minutě byl Kim dokonce blízko hattricku, ale po další chytré uličce Vopata pálil zbrkle nad.

Chlumečtí měli o přestávce v kabině zřejmě pořádně hlasito, neboť po změně stran vyběhli na trávník politi živou vodou. Bohužel pro ně z minimálně pěti velkých příležitostí ve druhé půli dokázali využít pouze jedinou, když Kneifel dostal v 57. minutě kolmou přihrávku za obranu a na jeho přesnou technickou střelu byl domácí gólman krátký. Vyrovnání se ale hosté z tlaku nedočkali a tak odjeli domů s prázdnou.

ČFL, skupina B – 18. kolo

FC Slovan Velvary – FK Chlumec nad Cidlinou 2:1 (2:0). Branky: 16. a 29. Kim Dongha – 57. Kneifel. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 3:3. Diváci: 210. Velvary: Štefan – Rubeš, Drozda, Chábera – Šustr – Šimkovský (63. Březina), Kott, Richter (88. Duong), Schneider – Vopat (93. Majid) – Kim Dongha (63. Šlegl). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Zukal, Krčál, Gluski (57. Čáp) – Finěk, Frizoni, Doležal, Zeman – Řezníček (46. Ruml), Kneifel (83. Vaníček), T. Labík (57. Bastin).

Zdeněk Hašek, trenér Velvar: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem my a byla jen škoda, že jsme nevyužili více šancí. S přibývajícím časem se na zhoršujícím terénu začal více prosazovat Chlumec, ale nám se podařilo se štěstím vítězství uhájit.“

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Zápas jsme si prohráli v první půli, kdy jsme byli nekoncentrovaní, pomalí a nedůrazní. Zaslouženě jsme šli do kabin s dvoubrankovým mankem. Po přestávce se obraz hry změnil, zlepšili jsme všechno, ale doplatili jsme na obrovskou neproduktivitu, když jsme zahodili, co se dalo. Bylo to remízové střetnutí, ale my jsme možnosti srovnat trestuhodně pozahazovali. Odjeli jsme hodně nespokojeni!“

Další výsledky

Ústí nad Labem – Hradec Králové B 0:1 (47. Schmoranz), Kolín – Zápy 1:0 (50. Vondráček), Živanice – Jablonec nad Nisou B 1:1 (3. Nikodem – 7. Velich), Pardubice B – Přepeře 0:0, Viktoria Žižkov – Benešov 2:1 (80. Prošek, 90. Klusák – 39. Mareš), Mladá Boleslav B – Teplice B 3:1 (18. Vojta, 33. Vlček, 49. Mašek – 76. Nour), Brozany – Most/Souš 1:1 (77. Hasil – 65. Kubeš).

V dalším kole se aktuálně pátý Chlumec představí poprvé na jaře před svými fanoušky, když v neděli 26. března hostí od 10.15 hodin tabulkového souseda – šestou rezervu Mladé Boleslavi.

