Nový trenér chlumeckého týmu Vít Raszyk využil šířku současného kádru, v němž má několik testovaných fotbalistů, a hráče rozdělil tak, aby každý odehrál celý zápas. První polovina týmu nejprve porazila před 150 diváky Nový Bydžov 3:1.

„S výsledkem úplně spokojeni nejsme, protože šanci na gól jsme měli spoustu. Jen první poločas měl být tak 5:1 nebo 6:1. Ve druhé půli jsme trochu povolili, přesto těch šancí bylo dost. Budeme na tom muset více zapracovat,“ řekl kouč Raszyk po utkání s RMSK Cidlina.

Následující den, co se týká neproměňování brankových příležitostí, na to jeho svěřenci navázali. Na hřišti Vysokého Mýta se to už tentokrát projevilo na výsledku, neboť devátý tým posledního ročníku ČFL skupiny B vinou neproměnění množství šancí odešel poražen 2:3.

FK Chlumec nad Cidlinou – RMSK Cidlina Nový Bydžov 3:1 (2:0). Branky: Howard 2, Kneifel – Blažek. Chlumec: Ordelt – Finěk, Havel, Rudavskyi, Staněk – Milija, Vaníček, Kneifel, Labík, Koutský – Howard; střídali: Hájek, Lazar, Jovan. SK Vysoké Mýto – FK Chlumec nad Cidlinou 3:2 (2:2). Branky Chlumce: Hájek, Nemšovský. Chlumec: Zima – Lazar, Jovan, Kopáč, Staněk – Langr, Krömer, Doležal, Hájek, Nemšovský – Holec; střídal: Finěk.

V sobotu dopoledne absolvují Chlumečtí další přípravný duel, když v Lovčicích od 10.15 hodin přivítají divizní Trutnov. Následně je v úterý od 15 hodin čeká zajímavý přátelský zápas na trávníku druholigové Chrudimi.