Se značně rozdílnými pocity se vraceli z nedělních dopoledních zápasů fotbalisté FC Hradec Králové B a FK Chlumec nad Cidlinou, tedy dva zástupci z Královéhradeckého kraje v České fotbalové lize skupině B.

Zatímco mladí Votroci slavili cennou tříbodovou výhru na trávníku pražské Uhříněvsi, kde má útočiště béčko Bohemians 1905, chlumecký celek odcestoval s potupným debaklem z Mladé Boleslavi, když dostal tvrdou lekci z produktivity od domácí rezervy.

Hradečtí před týdnem doma ztratili dva body s béčkem Mladé Boleslavi a tento částečný nezdar chtěli v hlavním městě odčinit, což se jim podařilo vrchovatě, byť po první půli, kdy se jim nedařilo, prohrávali 0:1. Po změně stran však i zásluhou střídajících hráčů přidali a výsledek dokonale otočili na 1:2. Oba zásahy Votroků měl na svědomí právě jeden ze střídajících - Marek Rajnoch.

„Můj první gól? To byla haluz. Kopali jsme roh, Filip Firbacher míč prodloužil a ten se od mé hlavy odrazil do branky. Vůbec jsem to nečekal. Druhá branka padla po krásné akci celého týmu. Děkuji klukům,“ uvedl na klubovém webu šťastný dvougólový střelec.

Naopak Chlumečtí nenavázali na domácí výhru s Jabloncem B (3:0) a v Boleslavi prohráli vysoko 0:7!