/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou nestačili na rezervu Mladé Boleslavi a v pětigólové přestřelce jí podlehli 2:3. Obě branky Východočechů vsítil snajpr Tomáš Bastin – nejprve se trefil hlavou, poté z penalty.

Chlumecký kouč Miloš Sazima nemohl být s výsledkem spokojený. | Foto: Deník/František Bílek

Tři zápasy, jediný bod. Chlumecký celek nevstoupil do jarní části sezony moc dobře. V neděli se představil poprvé před svými fanoušky a v utkání s rezervou Mladé Boleslavi vyšel bodově naprázdno.

V první půli to byla spíše nuda, výsledkem byl bezbrankový stav. Po změně stran to už byla jiná „písnička“. Diváci se dočkali hned pěti gólů, tři z toho však padly do sítě domácích.

Ti šli díky Bastinově teči hlavou do vedení v 53. minutě, jenže následně třikrát za sebou inkasovali a tím bylo prakticky rozhodnuto. V nastaveném čase sice ještě domácí kapitán Bastin skóroval z pokutového kopu, ale tím jenom mírnil chlumeckou porážku.

Hvězdou zápasu byl jednoznačně hostující Patrik Žitný, jenž zařídil všechny tři góly svého týmu, když dva krásně vstřelil a na jeden chytře přihrál ze standardní situace.

ČFL, skupina B – 19. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Mladá Boleslav B 2:3 (0:0). Branky: 53. a 90. (+2) z pen. Bastin – 68. a 85. Žitný, 79. Coňk. Rozhodčí: Černý. ŽK: 3:3. Diváci: 220. Poločas: 0:0. Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Ruml, Krčál, Zukal, Zeman – Finěk, Frizoni, Čáp (81. O. Vaníček), D. Doležal, Kneifel (69. T. Labík) – Bastin. Mladá Boleslav B: Mikulec – Donát, Rulc, Leitl – Látal, Alhassan, Žitný, Tichý (61. Dohalský) – Stránský, A. Vaníček (46. Coňk), Vlček (89. Hradec).

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „V prvním poločase se hrálo bojovné utkání bez větších šancí. Po přestávce jsme se ujali vedení, ale poté jsme nezvládli dvě standardní situace a posílený soupeř o své výhře rozhodl třetí brankou z poloviny hřiště. Ze závěrečného tlaku jsme vytěžili jen snížení z penalty.“

Pavel Malura, trenér Mladé Boleslavi B: „V první půli se hrál oboustranně jednoduchý fotbal bez kombinace. Ve druhé šel Chlumec do vedení po standardní situaci a hra začala být zajímavější. Zvýšili jsme úsilí i kvalitu na míči a chtěli změnit nepříznivé skóre. Povedlo se to především zásluhou schopností a chytrosti Žitného, ale soupeř byl nadále nebezpečný, a to hlavně ze standardních situací. Zodpovědným výkonem všech jsme dovedli utkání k zaslouženému vítězství.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Pardubice B 0:1 (89. Vencl), Přepeře - Živanice 1:0 (29. Ugwu), Brozany - Kolín 3:0 (35. Chukwuma, 77. Výborný, 90. V. Novotný), Most/Souš - Velvary 2:1 (47. z pen. Glaser, 76. J. Novotný - 30. Vopat), Teplice B - Viktoria Žižkov 2:3 (17. Procházka, 31. Fila - 11. Voltr, 45. vlastní Vondrášek, 55. Tregler), Benešov - Ústí nad Labem 3:0 (16. Kulhavý, 64. Mareš, 66. Sládek), Jablonec nad Nisou B - Zápy 3:0 (15. z pen. Vošahlík, 51. Velich, 71. Černák).

V dalším kole na Chlumecké čeká nejtěžší možný soupeř, neboť v neděli 2. dubna hrají v Praze na trávníku vedoucí Viktorie Žižkov (10.15).