Všechny branky tohoto zajímavého souboje padly v úvodní třetině utkání. Po první šanci hostů převzali otěže zápasu domácí fotbalisté a v úvodní půlhodině byli aktivnějším mužstvem. Více než dvě branky se jim ale nepodařilo vstřelit a tak přišel trest v podobě snížení Náchodských. Do druhého poločasu byl zápas otevřený, jenže další góly už k vidění nebyly.

FC Hradec Králové B – FK Náchod 2:1 (2:1). Branky: 9. Hodač, 26. Hlaváč – 31. Zámečník. Hradec Králové B: Strnad (46. Hrnčíř) – Kadrmas (46. Houdek), Holovatskyi (46. Kosař), Baloun – Hlaváč (46. Mahr), Hypšman, Junek, Hájek – Schmoranz, Hodač, Boniš (46. Zengler). Náchod: Baláž – Zámečník, Locker, Punar, Knap – Světlík, Vančák, Bičiště, Havlena – Malý, Krejčík; střídali: Simon, Fenz, Rojšl, Vítek, Melichar, Brich, Ansorge, Hladík.

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Naše vítězství mělo být výraznější. To, že jsme nedali více gólů, je taková větší kaňka. S prvními třiceti minutami panuje spokojenost. Směrem dopředu i dozadu jsme hráli tak, jak bychom se asi chtěli prezentovat. Věci, které tam měly být, tak tam byly. Ve druhém poločase přišlo trochu uspokojení, přestože jsme měli dalších X šancí na vstřelení branky. Zápas se už jen nějak dohrál, tam už taková spokojenost nepanuje.“

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Náš výkon proti týmu ze třetí ligy se dá hodnotit jako kvalitní. Zbytečně jsme inkasovali obě branky po stejných akcích soupeře, když jsme špatně bránili křížné míče soupeře do naší levé strany. Tentokrát jsme mohli použít větší počet hráčů, všichni utkání poctivě odpracovali. Konečně jsem viděl, že se vytváří větší konkurence do případné základní sestavy. Potřebujeme pracovat na zpřesnění přihrávek a větší kvalitě do finální fáze.“