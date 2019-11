Fakta – branky: 8. Nágl, 22. Mayer – 49. Šollar, 62. a 68. z pen. Vopat. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 3:1. Diváci: 320. Poločas: 2:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Skalický (69. Vaňous), Strnad, Chleboun, Langer – Mayer (61. Grepl), Souček (86. Pinkava), Falta, Špatenka (76. Jeřábek), Habrman (83. M. Krátký) – Nágl.

Živanice - Přepeře 1:1, pen. 3:4

Fakta – branky: 16. Štěpánek – 86. Volf. Rozhodčí: Černý. ŽK: 1:0. Diváci: 140. Poločas: 1:0. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Motyčka, Polák – D. Pánek (57. Gorol), Herzán, Langr, Petrus – Nikodem (78. Gašpar), Štěpánek.

Hradec B - Teplice B 7:1

Fakta – branky: 32. Bičiště, 55. Plašil, 68. a 74. Samko, 76. Langr, 78. Nemšovský, 83. Vobejda – 14. Vobecký. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (67. Náhlovský). Diváci: 100. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové B: Mach – Locker (82. Ptáček), Plašil, Nemšovský – Mahr, Vobejda, Samko (79. Ansorge), Sokol (73. Štěrba), Kadlec – Langr (76. Vítek), Bičiště.

Chlumec n. C. - Liberec B 0:0, pen. 4:5

Fakta – rozhodčí: Matyš. ŽK: 0:1. Diváci: 220. FK Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Špidlen, Havel, Kopáč, Trávníček – Koubek – Veselka (59. Novotný), Čáp, J. Labík (58. J. Kučera), T. Labík (85. Žahourek) – Bastin (85. Sedláček).

Pardubice B - Mladá Boleslav B 3:6

Fakta – branky: 26. Kovář, 28. Mužík z pen., 49. vlastní (Kopa) – 35. a 44. Kopa, 18. Ewerton z pen., 40. Túlio, 66. Vejr z pen., 85. Angelozzi. Rozhodčí: Mudra. ČK: 1:0 (58. Miker), ŽK: 0:1. Diváci: 110. Poločas: 2:4. FK Pardubice B: Hrnčíř – Lněnička (56. Pavlas), Zukal, Čihák, Sláma – Lee (82. R. Řezníček), Kovář (86. Outrata), Miker, Sokol (72. Park) – Kepl (46. Zelenka), Mužík.

Další výsledky – 14. kolo: Zbuzany – Dukla Praha B 6:3, Brozany – Jablonec nad Nisou B 1:3, Zápy – Bohemians Praha B 2:1.

Tabulka:

1. Jablonec B 14 9 1 1 3 29:17 33

2. Zápy 14 9 1 1 3 31:19 30

3. Živanice 14 7 1 3 3 27:19 26

4. Ml. Boleslav B 14 6 3 1 4 34:22 25

5. Chlumec n. C. 14 7 1 2 4 25:19 25

6. Hradec Král. B 14 6 1 3 4 25:16 23

7. Zbuzany 14 6 1 3 4 31:27 23

8. Bohemians B 14 6 1 1 6 32:27 21

9. Velvary 14 5 2 2 5 20:18 21

10. Ústí nad Orlicí 14 7 0 0 7 21:26 21

11. Přepeře 14 6 1 0 7 27:25 20

12. Dukla Praha B 14 6 0 1 7 33:39 19

13. Liberec B 14 4 2 0 8 20:28 16

14. Pardubice B 14 4 2 0 8 24:33 16

15. Teplice B 14 2 2 1 9 21:42 11

16. Brozany 14 2 0 0 12 11:34 6

Kraus: Na terénu nešlo kombinovat

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Začali jsme velice dobře, brzo jsme vstřelili úvodní branku a byli celkově nebezpečnější. Hrozili jsme hlavně z rychlých brejků. Z rychlého protiútoku jsme vstřelili i druhý gól a měli jsme velmi dobré šance na vystřelení dalšího. Bohužel jsme je nevyužili. Z mého pohledu jsme odehráli velmi dobrý poločas. Ve druhém však přišel nečekaný kolaps. Totálně jsme propadli, dělali hloupé chyby, které soupeř trestal. Utkání dokonale otočil a z Ústí si odvezl všechny tři body.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Od začátku až do konce jsme soupeře přehrávali. Vytvořili jsme si šancí na dva zápasy, ale využili jen jedinou. Koncovka je náš stálý problém. A jak už to někdy bývá, inkasovali jsme z jediné střely, navíc tečované.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Hrálo se na velmi těžkém terénu, na kterém vůbec nešlo kombinovat. Bylo to spíše o boji a nasazení. V první půli jsme byli lepší, ale bohužel jsme nedali dvě šance. Soupeř hru postupně vyrovnal. Druhý poločas se hrálo bez více šancí, každý tým měl snad jen jednu. A tak se šlo do penalt, které jsme bohužel nezvládli.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „V posledním domácím utkání podzimu jsme chtěli proti týmu ze spodku tabulky vyhrát. Začali jsme dobře, ale bohužel z prvního útoku soupeře jsme inkasovali. Naštěstí jsme do přestávky vyrovnali a po dalším gólu ve druhé půli to bylo z naší strany hodně kvalitní představení. Dali jsme pěkné branky a zvítězili vysokým rozdílem, takže panuje spokojenost. Na závěr podzimu jedeme do Jablonce, který je první. Můžeme tam jen překvapit, přesto věřím, že sehrajeme kvalitní utkání.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Na velice kvalitního soupeře jsme nestačili. Boleslav se ujala vedení, nám se podařilo během dvou minut výsledek otočit, bohužel jsme však do poločasu třikrát inkasovali po hrubých individuálních chybách. Začátek druhé půle nám vyšel a vstřelili jsme kontaktní branku, vše však zhatilo vyloučení Mikera. V deseti jsme již na zvrat neměli a ještě jsme obdrželi dvě branky.“