/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, GALERIE/ Přestože východočeský celek podal v Praze velmi dobrý výkon a byl dokonce chválen i ze strany soupeře, který jasně kraluje soutěži, body to nepřineslo. Z vítězství 3:1 se radovala věhlasná Viktoria Žižkov.

ČFL, skupina B: Viktoria Žižkov (ve světlém) - Chlumec nad Cidlinou | Foto: Ema Bartalská

K desáté výhře za sebou Viktorka nakročila již během úvodní pětačtyřicetiminutovky, kdy si vytvořila dvougólový polštář. U obou branek figuroval Řezáč. Nejprve ve 24. minutě využil na zadní tyči Proškovu nabídku a krátce před přestávkou přihrál na gól Sixtovi.

Když deset minut po změně stran přidal nejlepší střelec soutěže Voltr (celkem 15 gólů) po krásné akci třetí zásah, bylo rozhodnuto. Chlumečtí sice zanedlouho Bastinem snížili, ale i přes jejich následnou zjevnou snahu se už skóre neměnilo. Východočeši tak mají po čtyřech jarních odehraných zápasech na svém kontě pouhý bod.

ČFL, skupina B – 20. kolo

FK Viktoria Žižkov – FK Chlumec nad Cidlinou 3:1 (2:0). Branky: 24. Řezáč, 42. Sixta, 55. Voltr – 63. Bastin. Rozhodčí: Melničuk. Hráno bez karet. Diváci: 820. Poločas: 2:0. Viktoria Žižkov: Švenger – Žežulka, Súkenník, Klusák – Řezáč (70. Bazal), Quintero, Sixta (46. Hönig), Jirásek (76. Štrombach), Prošek (84. Sow), Muleme – Voltr (70. Petráň). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Krčál, Zeman – Finěk (87. Weis), Kopáč, Čáp (76. Vaníček), Doležal (87. Řezníček), T. Labík (56. Kneifel) – Bastin.

Michal Horňák, trenér Žižkova: „Ceníme si dalšího vítězství, které se ale nerodilo zrovna lehce. Hlavně v prvním poločase jsme měli problémy s konstruktivní hrou, nefungovala nám kombinace, hodně jsme nakopávali míče a v rozehrávce se nám nedařilo tolik, jak jsme chtěli. Na druhou stranu musím pochválit soupeře, který se nás snažil napadat, hrál aktivně, nahoru vysunul tři hráče a asi právě kvůli tomu nám ze začátku nešla tolik kombinace. Ve druhé půli si myslím, že to bylo lepší a už jsme utkání drželi pevně v rukou.“

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Viděli jsme kvalitní třetiligové utkání, do kterého jsme dobře vstoupili a aktivní hrou nutili domácí k chybám. Bohužel nám chyběla kvalita v rozhodujících momentech. Naopak Viktorka využila dvě naše zbytečné ztráty a dohrála je až do gólové koncovky. Po přestávce přidal Žižkov rychle třetí branku. My jsme vzápětí snížili a až do konce utkání jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale bohužel se to nepovedlo. Přesto jsme předvedli výkon, na kterém se dá stavět. Věřím, že již příští neděli v domácím utkání proti Ústí nad Labem potěšíme naše fanoušky výhrou.“

Další zápasy

Živanice - Hradec Králové B 3:0 (54. Buriánek, 66. Kopecký, 68. Polák), Pardubice B - Benešov 0:0, Kolín - Jablonec nad Nisou B 2:2 (6. Štancl, 86. Sodoma - 33. Podzimek, 66. Gaši), Ústí nad Labem - Teplice B 2:0 (80. Černý, 90. + 4. Fischer), Mladá Boleslav B - Most/Souš 0:2 (31. Vobecký, 79. Zinhasovič).

Utkání Velvary – Brozany a Zápy – Přepeře byla pro nezpůsobilý terén odložena.

Jak již uvedl trenér Sazima, v dalším kole sedmý Chlumec přivítá osmé Ústí nad Labem. Střetnutí tabulkových sousedů se odehraje v neděli 9. dubna od 10.15 hodin.