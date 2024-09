/FOTOGALERIE/ Zdá se, že rezervní tým FC Hradec Králové by se letos nemusel strachovat o záchranu třetí ligy do posledního kola, jako tomu bylo v předešlém ročníku. Teď totiž v utkání plném zvratů dokázal doma přetlačit Liberec B a v tabulce je s osmi body na solidním sedmém místě. Další utkání sehrají Votroci v sobotu 14. září dopoledne (10.15) na půdě béčka Jablonce nad Nisou.

FC Hradec Králové B – FC Slovan Liberec B 3:2 (1:2). Branky: 33. z pen. Hruška, 51. Jurčenko, 82. Šimon – 37. a 40. Hadaščok. Hradec B: Vágner – Baloun, Čech, Holovatskyi – Mahr (67. Šimon), Vobejda, Kaštánek, Kadrmas – Náprstek (46. Boniš), Holovatskyi, Šašinka (46. Jurčenko, 92. Hampl), Hruška (76. Zeman).

Východočeši sice nastoupili posíleni o několik hráčů ze širšího kádru prvoligového A mužstva, ale vyrukoval proti nim protivník ze špice tabulky, jenž v letošním ročníku doposud neprohrál. Hradec šel po půlhodině hry do vedení, když se trefil z penalty Hruška. Ovšem radost černobílých barev měla jepičího trvání, neboť zkušený hostující forvard Hadaščok skóre bleskově dvěma góly otočil.

Votrokům se ve druhé půli povedla střídání. Byli to totiž právě žolíci Jurčenko se Šimonem, kteří svými góly zařídili obrat a cenný tříbodový zisk pro Hradec. „Jurčenko v roli střídajícího hráče zařídil společně s Šimonem oba góly. Potvrzuje se tak, co jsme si řekli před zápasem – že na střídačce máme také velkou sílu, která může rozhodovat zápasy,“ poznamenal hradecký kouč Tomáš Šilhavý.

Z důležité výhry mají on i jeho svěřenci radost. „Myslím, že celý zápas ovlivnilo horké počasí. Museli jsme jít za hranu vlastního komfortu – na hráčích to bylo jasně patrné. Vítězství je cennější také díky tomu, že jsme utkání zvládli otočit. První poločas nebyl kdovíjaký, dostali jsme dva poměrně nešťastné góly a situace nebyla jednoduchá. Ale musím kluky pochválit za to, že se zvedli a zápas otočili. Vstup do druhé půle se nám povedl, podařilo se nám vyrovnat. Utkání spělo k remíze, ale nakonec jsme tam silou vůle dotlačili třetí gól,“ těšilo Šilhavého.