FC Hradec Králové B – MFK Trutnov 5:1 (2:1). Branky HK B: Hodač 2, Šípek, Zeman, Truhelka. Hradec B – I. pol.: Čábelka – Blažek, Čížek, Adeyemi – Kareš, Hypšman, Šípek, Kadrmas – Zeman, Jurčenko, Březák; II. pol.: Hrnčíř – Musil, Vobejda, Truhelka – Šichan, Šimon, Fejgl, Boniš – Hampl, Hodač, Březák.

Zápasovou premiéru si na lavičce Votroků odbyl Tomáš Šilhavý, který u kormidla vystřídal Adriana Rolka. A byla vítězná. Na hřišti se projevil rozdíl jedné soutěže mezi oběma mančafty. Domácí hráči zvítězili přesvědčivým rozdílem čtyř branek. Zejména ve druhém poločase dokázali využít faktu, že o přestávce protočili celou jedenáctku.

„Díky tomu, že máme dvacet hráčů do pole, jsme mohli protočit obě jedenáctky. Jsme spokojeni s tím, že kluci k utkání správně přistoupili, což jsme ale i očekávali, takže je za to nechci úplně chválit, ale bylo to v pořádku. Myslím si, že se na konečném výsledku podepsalo právě to, že jsme protočili dvě jedenáctky – i díky tomu jsme pak ve druhém poločase přidali ještě další branky,“ uvedl nový hradecký kouč Tomáš Šilhavý.

„Pro nás je to cenné hlavně tím, že jsme kluky mohli po tom náročném týdnu vidět v zápase, díky čemuž je můžeme začít trošku víc poznávat, protože zápas vždycky ukáže víc než trénink. Informací jsme tedy dostali hodně a budeme se snažit si je dobře vyhodnotit. Podle toho pak budeme s kluky pracovat dál,“ dodal trenér juniorky Votroků.

Přípravné zápasy – léto 2024