Zápas třetiligových mančaftů přinesl v úvodu přípravy divácky atraktivní podívanou, kdy padlo dohromady šest branek a ofenzivy obou týmů předčily své defenzivy. První poločas nabídl čtyři branky, po dvou na každé straně. Po přestávce se každý tým trefil ještě jednou a tak došlo k remízovému výsledku 3:3.

V chlumeckém dresu se představila řada neznámých tváří a jmen. „Spíše než na výsledek jsme se soustředili na výkony nových a testovaných hráčů, kterých máme v kádru hodně. Chtěli jsme je vidět v utkání s kvalitním soupeřem. I z toho důvodu jsme zápas odehráli na dvě jedenáctky a někteří další kluci dostali individuální plán,“ poznamenal nový chlumecký trenér Vít Raszyk.

„V utkání jsme hlavně vinou nesehranosti udělali řadu chyb, z nichž také pramenily inkasované góly. Na druhou stranu jsme vstřelili tři pěkné branky a jsme rádi, že se trefili právě novicové v naší sestavě,“ dodal kouč, který pochází až z daleké Karviné.

A jaký bude další program celku z města u řeky Cidliny? „V sobotu sehrajeme modelové utkání mezi sebou. Příští týden nás čekají hned tři zápasy. Na konci tohoto týdne budeme také poprvé zužovat hráčský kádr,“ vysvětlil Raszyk.

Středa 10. července: Chlumec n. C. - Živanice 3:3

Úterý 16. července, 18.00: Chlumec n. C. - Nový Bydžov (hř. Lovčice)

Středa 17. července, 17.30: Vysoké Mýto - Chlumec n. C.

Sobota 20. července, 10.15: Chlumec n. C. - Trutnov (hř. Lovčice)

Sobota 27. července, 10.15: Chlumec n. C. - Přeštice (hř. Chlumec)

Středa 31. července, 17.30: Chlumec n. C. - FC Hradec Králové B (hř. Lovčice)

Sobota 3. srpna, 10.15: Chlumec n. C. - Motorlet Praha (hř. Chlumec)