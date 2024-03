/GALERIE/ Po dvou remízách a jedné porážce se fotbalisté FK Chlumec nad Cidlinou konečně dočkali tříbodového zisku, když na domácím trávníku přehráli silné Zápy 2:0. Na cenné vítězství s druhým týmem třetiligového pelotonu budou chtít svěřenci trenéra Tomáše Hrabíka navázat v pátek na půdě Ústí nad Labem, dalšího celku z popředí tabulky.

Sestřih gólů duelu ČFL Chlumec nad Cidlinou - Zápy. | Video: FK Chlumec n. C.

Východočeši prahli po prvním jarním úspěchu a od úvodních minut tomu podřídili všechno. Nejenže udrželi Zápy na uzdě, ale díky dvěma brankám je dokázali porazit. O tu první se po přihrávce Čápa postaral doklepnutím Tomáš Labík, světelná tabule ukazovala 31. minutu. Pojistku přidal v závěru zápasu pěknou utaženou střelou z trestného kopu stoper Havel.

ČFL, skupina B – 19. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – SK Zápy 2:0 (1:0). Branky: 31. T. Labík, 84. Havel. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 5:3. Diváci: 185. Chlumec: Ordelt – Veselka, J. Havel (85. M. Kopáč), Rudavskyi, V. Řezníček – Finěk, Soukeník, O. Vaníček (56. D. Doležal), Čáp, T. Labík (76. T. Zeman) – Bastin. Zápy: Řehák – Pardubský, Jelínek, Kocourek, Woitek (29. Nazarenko) – Eliáš (86. Weis), Kavalír (67. Khrolenok), Súkenník, Petrlák – Matějka (86. Zoubek), Štrombach (67. Kolodezhnyi).

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Za výhru jsme rádi. Po minulém neúspěšném zápase v Přepeřích jsme chtěli doma za každou cenu uspět, což se nám povedlo. Myslím si, že utkání nebylo úplně atraktivní a moc fotbalové krásy nepřineslo. Zvolili jsme takovou taktiku, abychom Zápy moc do ničeho nepustili a vzadu uhráli nulu, což se podařilo. Vepředu jsme dva góly vstřelili a je z toho vítězství, které jsme chtěli. Takže za nás panuje spokojenost.“

Roman Čáp, záložník Chlumce: „Myslím si, že jsme byli skoro celý zápas lepší. Na začátku jsme přežili jednu velkou šanci soupeře, ale potom jsme dali na 1:0, kdy jsem viděl Lábu na zadní, krásně mu to tam připravil a on to doklepl do brány. Pak už jsme si to pohlídali a ještě se Kuba Havel hezky trefil z přímáku. Takže zasloužená výhra 2:0.“

Další zápasy

Hradec Králové B – Pardubice B 2:4 (14. a 21. Hais – 37. Surzyn, 48. Pandula, 76. a 83. Sychra), Mladá Boleslav B – Živanice 3:0 (45. + 1 Rulc, 55. Kodad, 74. Howard), Teplice B – Kolín 2:1 (44. Procházka, 88. z pen. Trnovec – 4. Soběslav), Česká Lípa – Velvary 1:1 (87. Vít – 88. Jakab), Brozany – Přepeře 2:0 (47. Šup, 54. Chukwuma), Ústí nad Labem – Liberec B 2:0 (41. Černý, 44. vlastní Penner), Jablonec nad Nisou B – Most/Souš 1:3 (87. Kubín – 12. a 55. Stradins, 27. Novotný).

Další utkání čeká Chlumecké již v pátek 29. března na trávníku ambiciózního Ústí nad Labem. Výkop je v 18 hodin.