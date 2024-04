Po skvělém vstupu do jarní části ČFL a dvou výhrách s nulou vzadu se fotbalisté rezervy FC Hradec Králové zasekli. Následovaly totiž tři porážky za sebou – nejprve v Ústí nad Labem 1:2, pak doma s Pardubicemi B 2:4 a naposledy v Živanicích 1:2. Rázem jsou Votroci zase v suterénu tabulky, konkrétně na čtrnácté pozici, a musejí se mít na pozoru.

Sestřih gólů z utkání ČFL mezi Chlumcem a Hradcem B. | Video: FK Chlumec n. C.

Po úvodní oťukávané převzali aktivitu fotbalisté Živanic a Hradečtí měli několikrát štěstí, že neinkasovali. Pět minut před přestávkou je ale štěstěna opustila, neboť domácí ze svého tlaku vytěžili první branku. Hlavou se dokázal prosadit Kopecký.

Do druhé půle nastoupili Votroci s touhou minimálně vyrovnat. Několik slibných příležitostí gólem neskončilo. Dvakrát se mohl do listiny střelců zapsat Kejř, ale jemu i jeho spoluhráčům se rozvlnit síť nepodařilo. A tak udeřilo na straně druhé, když Polák využil brejkovou situaci.

PŘED STARTEM JARA: S navrátilci za záchranou. Votroci mají před sebou jasný úkol

Pak mohly Živanice i definitivně rozhodnout, ale dvojšance Holce a Nikodema změnu skóre nepřinesla. Hosté se ještě nevzdávali, cítili šanci a stále se snažili o zdramatizování. To se povedlo v 84. minutě, kdy po faulu na Mahra proměnil Rada penaltu. Víc už ale nestihli.

ČFL, skupina B – 20. kolo

TJ Sokol Živanice – FC Hradec Králové B 2:1 (1:0). Branky: 40. Kopecký, 73. Polák – 84. z pen. Rada. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 2:1. Diváci: 245. Živanice: Bartaloš – Buriánek, Spěvák, Staněk, Chocholatý – Langr – Polák, Svoboda (89. Hajník), Kopecký (72. Pilný), Zvěřina (61. Nikodem) – Petrus (72. Holec). Hradec B: Čábelka – Hlaváč (77. Šimon), Holovatskyi, Baloun – Mahr, Kejř (89. Šípek), Rada, Vobejda, Boniš (46. Kadrmas) – Hruška (46. Jurčenko), Březák (77. Musil).

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „První poločas byl z naší strany velice špatný, po počáteční aktivitě jsme úplně přestali hrát, nepřihráli si, neběhali, což nakonec vyústilo v gól domácích. Do druhé půle jsme trochu změnili rozestavení, začali být aktivnější a soupeř nic neměl. Jenže pak se jednou dostal k naší brance, když jsme v rozehře udělali chybu, kterou potrestal. Pro nás už to pak bylo složité, povedlo se nám jen korigovat z penalty. Je to špatné, protože porážek už je trochu moc. Musíme se připravit na Most, abychom tuhle sérii ukončili.“

Gólman Čábelka o skvělém vstupu Votroků do jara, proměně týmu i dvou nulách

Další zápasy

Ústí nad Labem – Chlumec nad Cidlinou 4:2 (12. a 54. Červenka, 78. Černý, 82. Bouguetouta – 40. Bastin, 89. Veselka), Pardubice B – Liberec B 2:1 (9. Machů, 76. Brož – 11. Kok), Kolín – Jablonec nad Nisou B 1:0 (63. Šnajdr), Most/Souš – Mladá Boleslav B 0:0, Zápy – Brozany 2:3 (48. Kolodezhnyi, 74. z pen. Štrombach – 5. a 58. Chukwuma, 78. Šup), Přepeře – Česká Lípa 0:0, Velvary – Teplice B 1:0 (87. Dobiáš).

V dalším kole čeká Votroky domácí střetnutí s celkem z popředí tabulky. V neděli 7. dubna hostí od 10.15 hodin Baník Most-Souš, který vede na východě Čech dobře známý trenér Miloš Sazima. Hrát se bude na hřišti hradecké Slavie.