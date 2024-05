/GALERIE/ Po dvou výhrách přišla zase prohra. Fotbalisté FC Hradec Králové B ve čtyřiadvacátém kole béčkové skupiny ČFL nedokázali skórovat na půdě kolínské Sparty a jelikož domácí se prosadili dvakrát, byla z toho prohra 0:2.

Z utkání České fotbalové ligy Kolín - Hradec králové B (2:0) | Video: Michal Malinovský

První poločas změnu skóre nepřinesl, přestože šance byly na obou stranách. Za Votroky mohl skórovat především útočník Březák, ale síť domácí svatyně rozvlnit nedokázal. Také Kolín se dostal k ohrožení hradecké branky, ovšem ani jeho hráči nebyli úspěšní.

Rozhodnutí tak přinesla až druhá pětačtyřicetiminutovka, konkrétně 60. minuta, kdy vstřelil vítěznou branku Kolína záložník Snížek, jenž po dlouhém centru zakončoval hlavou do odkryté brány. V nastaveném čase pak domácí Veselý přidal znovu hlavou pojistku.

ČFL, skupina B – 24. kolo

SK Sparta Kolín – FC Hradec Králové B 2:0 (0:0). Branky: 60. Snížek, 90. + 3. Veselý. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 2:2. Diváci: 180. Kolín: Tůma – Hakl, Soběslav, Milec, Beránek – Snížek (77. Veselý), Breda, Vondráček (87. Koděra), Čapek, Tsopa (90. + 2. Jaroš) – Rybička. Hradec B: Vízek – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr, Kejř (75. Šimon), Hypšman (80. Boniš), Vobejda, Kadrmas (80. Musil) – Jurčenko (61. Hruška), Březák (61. Šípek).

Ohlasy

František Douděra, trenér Kolína: „Po neúspěšném minulém zápase, kde nám výhra utekla, jsme věděli, že si tři body chceme stoprocentně uhrát doma. Kluci od začátku utkání šli za jasným cílem, takže jsme spokojeni a hráčům patří velká pochvala. Soupeř má mladý a běhavý tým, všechny jeho ataky jsme ale ustáli a sami naopak dvakrát gólově udeřili. Mladí budou vždy hodně běhat. Ale my se po kondiční stránce hodně zvedli a fotbalovost kluci mají, takže pak při tomto spojení nám už je jedno, proti komu hrajeme. Ještě jednou pochvala pro celý tým. Třešničku na dortu dal brankář Tůma, který v poslední době chytá opravdu skvěle.“

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Chtěli jsme navázat na dvě předchozí výhry. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, což se potvrdilo. Kolín vstoupil do zápasu aktivněji než my. Postupem času jsme ale začali být nebezpečnější a vytvořili si nějaké šance. Jenže jsme je buď neproměňovali, nebo jsme volili špatné řešení v předfinální fázi. Ve druhé půli jsme si opět vytvořili příležitost, kterou jsme ale nevyužili. Protivník nám dal gól po sérii našich chyb při autovém vhazování. Po obdržené brance plynulost hry zmizela a zápas byl hodně rozkouskovaný. Už jsme se nedokázali dostat do tempa, abychom měli možnost srovnat skóre, které určuje výsledek.“

Další zápasy

Jablonec nad Nisou B – Chlumec nad Cidlinou 1:0 (35. T. Kubín), Živanice – Česká Lípa 0:2 (41. Šimon, 57. Dvořák), Pardubice B – Teplice B 3:1 (7. Lima, 27. Černý, 85. Suleiman – 39. Emmer), Mladá Boleslav B – Liberec B 0:2 (40. Okoh, 56. Hudák), Most/Souš – Brozany 0:0, Ústí nad Labem – Velvary 0:1 (52. Jakab), Zápy – Přepeře 5:0 (27. a 55. Petrlák, 36. Štrombach, 45. + 1. Jelínek, 57. Matějka).

V kole s číslem 25 se mladí Votroci představí znovu na hřišti soupeře, tentokrát na půdě libereckého béčka. Utkání na severu Čech se hraje v neděli 5. května od 10.15 hodin.