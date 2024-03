Tahákem víkendového devatenáctého kola béčkové skupiny České fotbalové ligy bylo derby rezervních týmů FC Hradec Králové a FK Pardubice. Tedy alespoň z východočeského pohledu.

ČFL, skupina B: Mladá Boleslav B - Živanice (v černooranžovém). | Foto: fkmb.cz

Tento atraktivní souboj si v netradičním termínu v pátek po obědě nenechaly ujít tři stovky fanoušků. Vzhledem k reprezentační přestávce byly oba celky posíleny o několik hráčů ze širšího kádru prvoligových A týmů.

Podstatně lépe do utkání vstoupili domácí Votroci, kteří se poměrně rychle dostali do dvoubrankového vedení, když se ve 14. a 21. minutě trefil útočník Hais. Pardubické to ale nepoložilo a ještě do přestávky snížil Surzyn. Ve druhém poločase se do černého trefovali pouze hosté. Hned po příchodu ze šaten vyrovnal Pandula a v závěrečné čtvrthodině se dvakrát prosadil Sychra, jenž dokonal velkolepý obrat.

Po dvou remízách a jedné porážce se prvního jarního vítězství dočkal Chlumec nad Cidlinou. A hned z toho byl pořádně cenný tříbodový zisk po domácím skalpu druhého mančaftu tabulky ze Záp. Výhru 2:0 zajistili svými brankami Tomáš Labík v prvním poločase a stoper Havel v závěru zápasu.

Mezi boleslavským béčkem a Živanicemi nebyl až takový rozdíl, jak ukazuje výsledné skóre. Hosté ale doplatili na neproduktivitu v zakončení. Soupeř nakročil k výhře klasickým „šatnářem“, brzy po změně stran náskok navýšil a Živaničtí nenašli odpověď.

ČFL, skupina B – 19. kolo

Hradec Králové B – Pardubice B 2:4. Branky: 14. a 21. Hais – 37. Surzyn, 48. Pandula, 76. a 83. Sychra. Rozhodčí: Vít. ŽK: 2:4. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Hradec B: Knobloch – Hlaváč, Čech, Baloun – Mahr (83. Šimon), Kejř (83. Boniš), Rada, Vobejda, Juliš – Hais (69. Jurčenko), Březák (60. Hruška). Pardubice B: Budinský – Mareš, Donát, Svoboda (46. Halász), Surzyn – Jarkovský, Machů, Mukwelle, Pandula (83. Sedláček) – Sychra, Černý (83. Miláček). Chlumec nad Cidlinou – Zápy 2:0. Branky: 31. T. Labík, 84. Havel. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 5:3. Diváci: 185. Poločas: 1:0. Chlumec n. C.: Ordelt – Veselka, J. Havel (85. M. Kopáč), Rudavskyi, V. Řezníček – Finěk, Soukeník, O. Vaníček (56. D. Doležal), Čáp, T. Labík (76. T. Zeman) – Bastin. Mladá Boleslav B – Živanice 3:0. Branky: 45. Rulc, 54. Kodad, 74. Howard. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 1:1. Diváci: 105. Poločas: 1:0. Živanice: Bartaloš – Buriánek (69. Zvěřina), Spěvák, Staněk, Chocholatý – Nikodem (75. Holec), Langr, Svoboda, Polák (69. Hajník) – Petrus (69. Pilný), Kopecký (69. D. Pánek).

Další výsledky: Ústí nad Labem – Liberec B 2:0, Jablonec nad Nisou B – Most-Souš 1:3, Česká Lípa – Velvary 1:1, Teplice B – Kolín 2:1, Brozany – Přepeře 2:0.