Fakta – branky: 54. D. Pánek – 26. z pen. P. Hašek. Rozhodčí: Szikszay. ŽK: 4:2. Diváci: 180. Poločas: 0:1. Živanice: Frydrych – Buriánek, Herzán, Polák, Motyčka – D. Pánek (85. F. Pánek), Lang, Gorol, Nikodem – Petrus, Štěpánek (78. Gašpar).

Bohemians B - Hradec Králové B 1:2

Fakta – branky: 15. Osmančík – 51. a 87. Rajnoch. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 0:2. Diváci: 55. Poločas: 1:0. Hradec Králové B: Mach – Soukeník, Ptáček (46. Samko), Plašil, Kadlec – Doležal, Vobejda, Matoušek (69. Bičiště), Locker – Firbacher (59. Mahr), Miker (46. Rajnoch).

Dukla Praha B - Pardubice B 5:1

Fakta – branky: 7. Veniger, 16. Ullman, 69. vlastní (Lněnička), 81. Kim, 90.(+2) Lauko – 49. Kovář. Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Pardubice B: Šmíd – Outrata (83. Březina), Lněnička, Čihák (46. Zelenka), Sláma – Park (70. Pavlas), Jiroutek, Kovář, Sokol – Mužík (46. Suchochleb), Lee (46. Stýblo).

Jablonec B - Ústí nad Orlicí 4:1

Fakta – branky: 32. Skuhravý, 52. Daníček, 57. z pen. a 76. Rozkovec – 79. Pazdera. Rozhodčí: Vyhnanovský. ŽK: 0:4. Diváci: 237. Poločas: 1:0. Ústí n. O.: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, P. Chleboun, Langer – Souček, Falta (58. Grepl), Nágl, Špatenka, Habrman (74. Kopecký) – Mayer (46. Pazdera).

Mladá Boleslav B - Chlumec 7:0

Fakta – branky: 38., 56. a 68. Dohnalík, 4. z pen. a 86. Ewerton, 12. Král, 60. Hampl. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 3:0. Chlumec nad Cidlinou: Petr – Veselka (65. Sedláček), Havel (46. Vyšehrad), Jarkovský, Špidlen – Koubek – Novotný (77. R. Doležal), Kopáč (46. J. Labík), J. Kučera (59. Korba), T. Labík – Bastin.

Další výsledky – 2. kolo: Teplice B – Velvary 1:2, Zbuzany – Liberec B 3:0, Přepeře – Brozany 2:0.

Tabulka:

1. Ml. Boleslav B 2 1 1 0 0 7:0 5

2. Živanice 2 1 1 0 0 6:4 5

3. Zápy 2 1 0 1 0 6:3 4

4. Hradec Kr. B 2 1 0 1 0 2:1 4

5. Dukla Praha B 2 1 0 0 1 7:6 3

6. Zbuzany 2 1 0 0 1 6:5 3

7. Jablonec B 2 1 0 0 1 4:4 3

8. Přepeře 2 1 0 0 1 4:4 3

9. Brozany 2 1 0 0 1 2:2 3

10. Velvary 2 1 0 0 1 2:2 3

11. Pardubice B 2 1 0 0 1 5:7 3

12. Ústí n. O. 2 1 0 0 1 4:6 3

13. Liberec B 2 1 0 0 1 1:3 3

14. Chlumec 2 1 0 0 1 3:7 3

15. Teplice B 2 0 0 0 2 3:5 0

16. Bohemians B 2 0 0 0 2 1:4 0

Kraus po debaklu: Hrozné hrubky

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Soupeř byl jednoznačně lepší po celé utkání. Bohužel jsme zaostávali ve všech směrech. Sportovně musím uznat, že Jablonec zaslouženě zvítězil.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Hrálo se kvalitní bojovné utkání, které bylo vyrovnané. Nás mrzí, že jsme pár minut před koncem neproměnili vyloženou šanci. Došlo tak až na penalty, kde jsme byli šťastnější.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec n. C.: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, bohužel první naše chyba znamenala inkasovaný gól. Dále jsme byli lepší na míči, ale po další hrubce jsme prohrávali o dvě branky. Vrcholem byl třetí gól po další hrubé chybě. Po přestávce jsme chtěli na soupeře vlítnout a něco s duelem udělat, jenže jsme inkasovali počtvrté a pak v beznaději dohrávali utkání. S tímto výkonem nemůžeme pomýšlet na dobré výsledky.“

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Byli jsme posíleni o čtyři hráče širšího kádru áčka (Firbacher, Soukeník, Doležal, Matoušek). Zvolili jsme rozestavení 4 – 4 – 2 a v první půli nám to moc nešlo. Špatně jsme bránili exligového Jakuba Radu, neměli jsme střed hřiště. Byli jsme pod tlakem a domácí šli zaslouženě do vedení. O přestávce i ve druhé půli jsme vystřídali, udělali změny a myslím, že se to povedlo. Kluci, co přišli na plac, naši hru zvedli. Produktivní Rajnoch utkání otočil. S druhým poločasem jsme spokojeni. Třech bodů proti kvalitnímu soupeři si ceníme, domácí hráli hlavně v první půli velice dobře.“

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Do utkání jsme neměli ideální vstup a již v 7. minutě inkasovali lacinou branku. Za stavu 2:0 jsme hru v poli vyrovnali a vypracovali si brankové příležitosti, ale v zakončení jsme nebyli důrazní. Výsledkem větší aktivity ve druhé půli byla kontaktní branka na 2:1, kterou po kombinační akci vstřelil hlavou Kovář. V době našeho největšího tlaku Dukla podnikla rychlý protiútok a my jsme si vstřelili vlastní gól. Poté byla hra otevřená, ale my jsme již další gól nepřidali. Dukla stanovila skóre na pro nás možná trochu krutých 5:1.“