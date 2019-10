Mladí Votroci prohráli 0:1, ale byli hrubě nespokojeni s výkonem hlavního sudího Szikszaye, který proti nim nařídil pokutový kop. Domácí ho neproměnili, a tak rozhodčí nechal penaltu opakovat. „Jsem rozčarovaný z toho, co se tam dělo,“ řekl trenér Karel Krejčík, který navíc obdržel červenou kartu.

Z dalších východočeských celků braly výhru Chlumec a Pardubice B.

Ústí n. O. - Hradec B 1:0

Fakta – branka: 73. z pen. Nágl. Rozhodčí: Szikszay. ŽK: 2:4. Diváci: 410. Poločas: 0:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Grepl, Chleboun, Skalický, Langer – Souček (88. Pazdera), Falta, Špatenka, Nágl (90. Abrahams), Habrman (86. M. Krátký) – Vaňous (62. Mayer). FC Hradec Králové B: Brát – Locker, Plašil, Nemšovský – Mahr, Sokol, Štěrba, Kadlec – Samko (76. Vobejda) – Bičiště, Vítek.

Chlumec n. C. - Zbuzany 2:1

Fakta – branky: 20. Čáp, 38. Bastin – 13. Lička. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 2:1. Diváci: 422. Poločas: 2:1. FK Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Veselka (81. Novotný), Havel, Jarkovský, Trávníček – T. Labík, Korba (75. Korba), Čáp, Kopáč (88. J. Labík), Špidlen – Bastin (90. Sedláček).

Liberec B - Pardubice B 1:2

Fakta – branky: 26. Dvořák – 66. a 77. Kovář. Rozhodčí: Pastyřík. ŽK: 0:2. Diváci: 50. Poločas: 1:0. FK Pardubice B: Hrnčíř – Lněnička (46. Zelenka), Zukal, Čihák, Sláma – Lee (62. Jiroutek), Mužík, Kovář (87. Rambousek), Sokol (90. Pavlas) – Kepl (46. Park), Miker.

Jablonec B - Živanice 3:2

Fakta – branky: 7. Daníček, 45. Rozkovec, 65. Štěpánek – 18. Nikodem, 74. Hundák. Rozhodčí: Vít. ŽK: 1:2. Diváci: 280. Poločas: 2:1. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Vyšehrad, Polák – D. Pánek (58. Hundák), Motyčka (71. Gašpar), Herzán, Nikodem – Štěpánek, Petrus (46. Gorol).

Další výsledky – 11. kolo: Velvary – Brozany 1:0, Bohemians B – Přepeře 3:0, Teplice B – Zápy 1:3, Mladá Boleslav B- Dukla B 2:1.

Tabulka:

1. Zápy 11 8 1 1 1 28:14 27

2. Živanice 11 7 1 1 2 25:16 24

3. Jablonec B 11 7 1 1 2 21:15 24

4. Zbuzany 11 5 1 3 2 24:19 20

5. Chlumec n. C. 11 6 0 1 4 22:19 19

6. Ústí nad Orlicí 11 6 0 0 5 16:19 18

7. Ml. Boleslav B 11 4 2 1 4 27:19 17

8. Hradec Král. B 11 4 1 3 3 16:11 17

9. Velvary 11 4 2 1 4 17:15 17

10. Dukla Praha B 11 5 0 1 5 26:25 16

11. Pardubice B 11 4 2 0 5 20:23 16

12. Přepeře 11 5 0 0 6 21:20 15

13. Bohemians B 11 4 1 1 5 24:24 15

14. Liberec B 11 3 1 0 7 16:26 11

15. Teplice B 11 0 2 1 8 14:33 5

16. Brozany 11 1 0 0 10 8:27 3

Krejčík byl totálně rozčarovaný

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „V prvním poločase se hrálo vyrovnané utkání bez velkých šancí na obou stranách. My jsme měli pár náznaků gólových příležitostí. Ve druhém poločase byl průběh hry velmi podobný, kdy soupeř měl jednu stoprocentní šanci a my jsme byli také nebezpečnější. Remízové utkání rozhodla v náš prospěch penalta za ruku v soupeřově pokutovém území.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Setkali jsme se s dosud nejtěžším soupeřem. Jablonec začal aktivně a dostalo se také do vedení. Potom jsme vyrovnali nejen hru ale i skóre. Bohužel v samotném závěru prvního poločasu jsme po standardní situaci inkasovali podruhé. Po změně stran jsme už byli lepší, nicméně soupeř nám unikl na dvě branky. Snížili jsme ale vyrovnat se nám už nepodařilo. I když závěrečný nápor v podobě několika závarů k tomu vybízel. Myslím, že utkání by více slušela remíza.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Hrál se oboustranně útočný fotbal. V první půli jsme měli vést minimálně o dva góly, mohlo to být klidně 5:2, ale bohužel jsme neproměnili šance. Ve druhém poločase jsme si vedení pohlídali a zaslouženě vyhráli. Klukům děkuji za předvedený výkon a tři body.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Do Ústí jezdíme na soustředění, tak jsme se těšili na derby. Ale byl jsem totálně rozčarovaný, co se tam dělo. Nezaslouženě mi byla udělena červená. Byla proti nám vymyšlena penalta, kterou sice náš gólman chytil, ovšem opakovala se a domácí díky tomu vyhráli. Jinak jsme byli celý zápas herně lepší, měli jsme převahu, ale do některých situací jsme nebyli vpuštěni. Přijedeme s mladým mančaftem a pak to dopadne takhle. Obdivuji diváky, co tam chodí, protože to nebyl první případ. Když se fotbal bude ubírat tímto směrem, nepovede to k ničemu.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „První poločas nebyl z naší strany úplně ideální, hráli jsme lehkovážně. Domácí hrozili ze standardních situací a jednu proměnili. Do druhé půle jsme udělali pár změn, a to i v rozestavení. Byli jsme aktivnější a zaslouženě vyrovnali. Potom po skvělé individuální akci Sokola vstřelil Kovář vítěznou branku. I přes optický tlak Liberce v závěru jsme výhru uhájili. Myslím, že za druhý poločas jsme si tři body zasloužili.“