Fakta – branky: 11. Habrman. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 1:6. Diváci: 350. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Grepl, J. Chleboun, Skalický, Langer – Mayer (81. Krátký), Souček, Falta, Špatenka, Habrman – Vaňous (86. Abrahams). Pardubice B: Vyhnánek – Outrata, Lněnička, Zukal, Rambousek – Pavlas (77. Řezníček), Spěvák, Zelenka (67. Sytko), Park (87. Pitter) – Kepl, Jiroutek.

Hradec B - Zbuzany 3:3, pen. 3:4

Fakta – branky: 16. Bičiště, 28. Mahr, 32. Samko – 18. Trýzna, 47. Přeučil, 62. Zákostelský. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:2. Diváci: 182. Poločas: 3:1. Hradec Králové B: Mach – Mahr, Locker, Plašil, Kadlec – Vobejda – Doležal, Samko, Soukeník (77. Štěrba), Bičiště – Durdevič (66. Sokol).

Chlumec n. C. - Brozany 5:1

Fakta – branky: 25. a 65. Bastin, 30. z pen. Jarkovský, 61. Čáp, 75. Korba – 90. z pen. Hovsepyan. Rozhodčí: Szikszay. ŽK: 1:2. Diváci: 264. Poločas: 2:0. Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Špidlen, Havel, Jarkovský, Trávníček – Koubek – Veselka (62. Novotný), Kopáč, Čáp (76. J. Kučera), T. Labík (84. Žahourek) – Bastin (71. Korba).

Liberec B - Živanice 1:4

Fakta – branky: 37. Gembický – 6. a 74. Štěpánek, 29. Petrus, 57. Nikodem. Rozhodčí: Aubrecht. Bez karet. Diváci: 140. Poločas: 1:2. Živanice: Frydrych – Buriánek, Vyšehrad, Staněk, Polák – D. Pánek (83. Hundák), Herzán, Gorol, Petrus (75. Gašpar) – Štěpánek (79. Chocholatý), Nikodem (87. F. Pánek).

Další výsledky – 9. kolo: Jablonec B – Přepeře 1:0, Velvary – Zápy 2:0, Teplice B – Dukla Praha B 1:5.

Tabulka:

1. Živanice 9 7 1 0 1 22:12 23

2. Zápy 9 6 1 1 1 23:13 21

3. Zbuzany 9 5 1 2 1 20:14 19

4. Jablonec B 9 5 1 1 2 17:13 18

5. Dukla Praha B 9 5 0 1 3 25:22 16

6. Hradec Král. B 9 4 0 3 2 15:9 15

7. Chlumec n. C. 9 5 0 0 4 19:17 15

8. Velvary 9 3 2 1 3 15:12 14

9. Přepeře 9 4 0 0 5 18:16 12

10. Ústí nad Orlicí 9 4 0 0 5 14:19 12

11. Ml. Boleslav B 8 2 2 1 3 16:12 11

12. Liberec B 9 3 1 0 5 15:22 11

13. Bohemians B 8 3 0 1 4 15:13 10

14. Pardubice B 9 2 2 0 5 15:21 10

15. Teplice B 9 0 1 1 7 12:29 3

16. Brozany 9 1 0 0 8 8:25 3

Krejčík: Penalty nám nejdou

Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „Utkání jsme odehráli na velmi těžkém terénu, který prakticky znemožňoval hrát kombinační fotbal. Soupeř přijel oslabený o několik stálých hráčů, přesto se u nás prezentoval velmi dobře. V 11. minutě jsme se ujali vedení 1:0 a tento výsledek vydržel až do konce. Dokázali jsme si vytvořit i několik dalších dobrých gólových příležitostí, bohužel jsme je neproměnili. Za bojovnost, nasazení a větší vůli po vítězství jsme si tři body zasloužili.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Soupeř vstoupil do utkání aktivně, ale zchladili jsme ho gólem z brejku. Potom jsme zahodili dvě šance, nicméně se nám podařilo zvýšit. Opakoval se náš neduh z minulého zápasu, kdy domácí snadno snížili. Do druhé vlétli agresivně se snahou vyrovnat. My jsme mu však odskočili na rozdíl dvou branek. Liberec pak přeskupil své řady, což se mu moc nepovedlo. Náš dobrý výkon jsme korunovali čtvrtou branku. Soupeři jsme udělili lekci z rychlých protiútoků.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Byl to pro nás těžký zápas z důvodu, že jsme udělali ve středu pohárový výsledek. Nechtěli jsme nic podcenit, udělali jsme nějaké změny v sestavě. Do prvního gólu to bylo trápení. Sice jsme určovali tempo hry, ale branky jsme nedali. Po prvním gólu to z nás spadlo, byli jsme jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Věděli jsme, že přijede silné mužstvo. Odehráli jsme výbornou první půli, až na obdržený gól. Mohli jsme i nějakou branku přidat. O přestávce jsme upozorňovali, že soupeř nedá nic zadarmo. Bohužel do druhé půle jsme vstoupili lehkovážně, po kontaktním gólu jsme znervózněli, přestali hrát svoji hru a vypadli z role. Penalty nám nejdou. Bylo to jasně vyhrané utkání, ale mladí kluci to asi nezvládli v hlavách. Z druhé půle jsem rozčarovaný.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Utkání se hrálo na terénu, který byl na hranici regulérnosti, a na tomto se fotbal hrát nedal. Od začátku až do konce se pouze bojovalo, což spíše vyhovovalo domácím. Přesto se naši hráči s těžkými podmínkami vyrovnali dobře, za což zasluhují pochvalu. Domácí vstřelili jednu branku, nám bohužel vyrovnávací gól uznán nebyl.“