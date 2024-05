/FOTO, VIDEO/ Blízko cenného tříbodového zisku byli fotbalisté Chlumce nad Cidlinou. V utkání osmadvacátého kola béčkové skupiny ČFL vedli v Kolíně 2:0 a 3:1, přesto nakonec přivezli „jen“ bod. V domácím dresu zařídil vyrovnání střídající útočník Rybička, autor hattricku.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Chlumec nad Cidlinou (3:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Vzhledem ke vzdálenosti mezi oběma městy se jednalo o takové malé derby. Nezaujatý fanoušek mohl být nadmíru spokojený, neboť viděl dohromady šest gólů, spoustu akcí, fotbalových momentů a také šancí na obou stranách.

První poločas vyšel lépe Chlumeckým, tedy alespoň co se týká vstřelených branek. Hosté totiž odcházeli do šaten s nadějným dvougólovým vedením. Po půlhodině hry nejprve střílel přesně k zadní tyči záložník Čáp a o pět minut později ho napodobil Finěk, jenž se po zpracování míče dobře zorientoval ve vápně a nedal gólmanovi šanci.

Do druhé půle udělal Kolín změny v sestavě s cílem utkání zvrátit. Střídající útočník Rybička v 58. minutě snížil, když zakončoval kombinační akci do prázdné branky. Ovšem zanedlouho Hájek po brejkové situaci vrátil Chlumci dvougólové vedení. Čtvrt hodiny před koncem to bylo znovu o gól, když se prosadil opět Rybička, tentokrát hlavou.

Deset minut před koncem přišel zlomový okamžik zápasu. Východočeši měli výhodu pokutového kopu, střelu Bastina však vystihl brankář Tůma. A hosté toho mohli litovat, neboť o chvíli později Rybička na druhé straně dovršil hattrick, čímž rozhodl o konečné dělbě bodů za remízu 3:3. Závěr byl ještě zajímavý tím, že domácím se zranil hráč v poli a jelikož už neměli koho za něj, šel na plac brankář Myška a dosavadní gólman Tůma se vysunul na hrot.

ČFL, skupina B – 28. kolo

SK Sparta Kolín – FK Chlumec nad Cidlinou 3:3 (0:2). Branky: 58., 76. a 81. Rybička - 31. Čáp, 36. Finěk, 62. Hájek. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:2. Diváci: 170. Kolín: Tůma – Hakl, Soběslav, Beránek, Milec – Čapek, Snížek (66. Breda), Tsopa (82. Myška), Vondráček, Koděra (46. Jaroš) – Veselý (46. Rybička). Chlumec: Brát – Veselka, Kopáč, Rudavskyi, Řezníček – Finěk (89. Ludvík), Soukeník, Vaníček, Čáp (87. Strasser), Hájek – Bastin (87. J. Labík).

Ohlasy

František Douděra, trenér Kolína: „Hodnocení musí být pozitivní, protože jsme dvakrát prohrávali o dva góly, a frajeři to zvládli. V poločase jsme měli vést 3:0, místo toho to bylo 0:2. O přestávce jsme si řekli, že do toho půjdeme, jakoby to byl nový zápas. Takže obrovská pochvala. I když jsme prohrávali o dva góly, kluci stále věřili, hecovali se. Nakonec jsme mohli i s gólmanem Tůmou na hrotu přidat čtvrtý gól. Měli jsme tři střídající hráče a v poločase jsme chtěli něco změnit, takže jsme šli do rizika a i s touto variantou jsme počítali. Rozhodujícím okamžikem byla neproměněná penalta hostů za stavu 2:3. Kdyby ji dali, už bychom to nedotáhli, bylo by málo času. Ale my jsme měli kopat také dvě penalty. Štěstíčku jsme šli naproti. Povedlo se nám střídání, tohle Rybička umí, po zranění se do toho potřebuje pořádně dostat.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Před zápasem bychom bod brali, po něm jsme spíše zklamaní, protože víme, že jsme zápas měli dotáhnout k výhře. Vedli jsme 2:0 a 3:1, nedali penaltu. Ale také jsme udělali zbytečné chyby, které soupeř potrestal. Před námi jsou poslední dvě utkání a z nich chceme urvat co nejvíce bodů.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Česká Lípa 5:0 (10. Kučera, 13. Kaštánek, 30. Čech, 37. Koubek, 86. Hruška), Živanice - Zápy 1:0 (92. Holec), Pardubice B - Ústí n. L. 1:0 (1. Miláček), Liberec B - Brozany 1:2 (67. Okoh - 24. Jindráček, 80. Novotný), Mladá Boleslav B - Teplice B 0:1 (81. z pen. Kapur), Jablonec n. N. B - Velvary 2:3 (10. a 42. Kubín - 23. Jakab, 44. Šustr, 48. Kott), Most/Souš - Přepeře 1:2 (45. Kubeš - 74. Novák, 77. Strnad).

V dalším kole, které bude v této sezoně předposlední, se Chlumec představí znovu na venkovním hřišti. Tentokrát Východočechy čeká daleká cesta do Brozan. Utkání se hraje v sobotu 1. června od 10.30 hodin.