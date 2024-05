Takřka hodinu byli fotbalisté FC Hradec Králové B v Brozanech ve vedení, navíc neproměnili další šance. To je nakonec stálo cenné vítězství, neboť domácí favorit v utkání sedmadvacátého kola béčkové skupiny ČFL vyrovnal z penalty a body se tak dělily. Votroci jsou v tabulce stále na patnáctém místě a hrozí jim sestup. V neděli proto budou muset doma bezpodmínečně porazit Českou Lípu.

Sestřih gólů z utkání ČFL mezi Chlumcem a Hradcem B. | Video: FK Chlumec n. C.

V městysu nedaleko Litoměřic se hrálo poměrně vyrovnané a nervózní utkání, které mnoho šancí nepřineslo. Když už nějaké byly, většinou je měli na svědomí hradečtí fotbalisté. Ti šli již v 8. minutě do vedení, když se parádní individuální akcí blýskl Filip Březák. Tentýž hráč mohl před přestávkou přidat druhou branku Votroků, ale Kouba ho vychytal.

Béčko Votroků je na příčce, která může být sestupová. Co to znamená pro kraj?

Do třetice Březák mohl skórovat po hodině hry, jenž ve velké příležitosti těsně minul branku. Brozany se do šancí prakticky nedostávaly, k vyrovnání jim v 63. minutě pomohla penalta nařízená za hraní rukou. Míč si vzal Šup a svoji střelu zamířil přesně do sítě. Na remízovém výsledku nic nezměnil ani v závěru Hypšman, jehož střela našla jen připraveného gólmana domácích.

ČFL, skupina B – 27. kolo

SK Sokol Brozany – FC Hradec Králové B 1:1 (0:1). Branky: 63. z pen. Šup - 8. Březák. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 5:2. Diváci: 170. Brozany: Kouba – Černý, Schettl, Krátký, Lauko – Bubeníček, Bechyně, Šup, Novotný (46. Chukwuma) – Tichý, Jindráček. Hradec B: Čábelka – Holovatskyi, Vobejda, Kadrmas – Musil, Hypšman, Kejř (85. Šípek), Šimon, Boniš – Březák (64. Hruška), Jurčenko (93. Baloun).

Ohlasy

Jiří Šmidrkal, asistent trenéra Brozan: „Byl to jeden z našich nejhorších výkonů. V úvodu jsme chybovali a soupeř trestal. Pak přišla naše další chyba a další velká šance Hradce, naštěstí z toho gól nebyl. Je vidět, že už se blíží konec sezony. Náš kádr je aktuálně velmi úzký, hrajeme to ve dvanácti, třinácti lidech. Máme tam zranění. Nebudeme zastírat, že vyhlížíme konec sezony. Dali jsme si cíl, že chceme skončit čtvrtí. Bude to ale těžké.“

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Do zápasu jsme šli s úkolem zastavit sérii porážek. Vstup do utkání se nám povedl, rychle jsme se ujali vedení. Do poločasu jsme si vytvořili další šance na navýšení náskoku, což se nám ale bohužel nepovedlo. Ve druhé půli nás domácí jednoduchou hrou zatlačili do defenzivy, z čehož po rohu vyplynula penalta. Když jsme pak neproměnili další šance, které jsme si vypracovali na konci zápasu, skončilo utkání remízou, za kterou si odvážíme bod.“

DERBY: Chlumec rázně ukončil sérii bez výhry. Nad Votroky se opět stahují mračna

Další zápasy

Chlumec n. C. - Liberec B 1:6 (80. Vaníček - 4., 39. a 58. Kok, 8. a 42. Hudák, 21. Lupoměský), Zápy - Pardubice B 6:0 (8., 22. a 49. Matějka, 13. Jelínek, 18. Eliáš, 79. Kolodezhnyi), Přepeře - Živanice 1:2 (19. Novák - 48. Nikodem, 59. Petrus), Ústí n. L. - Kolín 4:1 (4. Mareš, 33. Ouattara, 55. Čičovský, 76. Bouguetouta - 58. Veselý), Velvary - Most/Souš 2:0 (4. z pen. Kott, 49. Žežulka), Teplice B - Jablonec n. N. B 4:2 (35. a 90. Kapur, 67. Vachoušek, 90. + 2. Procházka - 5. a 51. Nykrín), Česká Lípa - Mladá Boleslav B 0:4 (17. Tichý, 22. vlastní Baláž, 81. Kodad, 89. Howard).

V dalším kole třetí nejvyšší soutěže se Votroci představí v domácím prostředí, kde budou hostit Českou Lípu. Utkání se hraje v neděli 26. května od 10.15 hodin na hřišti hradecké Slavie v Orlické kotlině.