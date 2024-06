ČFL, skupina B: FK Teplice B - FC Hradec Králové B (v bílém).Zdroj: fkteplice.czHrálo se rušné, zajímavé utkání, ale do přestávky se už skóre nezměnilo. Po změně stran se s brankami roztrhl pytel. V úvodu druhé půle byli aktivnější Tepličtí a po zásluze se dočkali vyrovnání zásluhou Ukrajince Tsykala. Po dalších pěti minutách už ale znovu vedli Východočeši, když se prosadil i druhý z útočného dua Hais.

Záložní tým Votroků nastoupil stejně jako minulý týden doma proti České Lípě (5:0) v nabité sestavě, ve které figurovala hned šestice hráčů z prvoligového A mužstva (Vízek, Kodeš, Dancák, Pudhorocký, Hais, Koubek). Posledně jmenovaný se jako první zapsal do střelecké listiny, když po čtvrthodině hry efektivně zakončil rychlé přenesení míče do vápna.

Jistotu sestupu mají pouze poslední celky obou skupin – v áčku Králův Dvůr (26 bodů) a v béčku Přepeře (24). Ale jak je již známo, kvůli sesunu Příbrami z druhé ligy budou z ČFL padat místo dvou týmů dohromady tři. Zbývá tedy ještě jeden, ten horší z patnáctého místa.

Z druhé ligy spadla Příbram. Co to může znamenat pro královéhradecký region?

Na tomto postu zatím figurují ve skupině A Karlovy Vary (30). Ty ale v případě výhry v závěrečném kole klidně mohou poslat dolů jednoho z béčkové pětice Teplice B (31), Hradec Králové B (32), Živanice (32), Mladá Boleslav B (32), Česká Lípa (33).

ČFL, skupina B – 29. kolo

FK Teplice B – FC Hradec Králové B 2:3 (0:1). Branky: 53. a 86. Tsykalo - 15. Koubek, 58. Hais, 72. V. Šimon. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Teplice B: Němeček – Tsykalo, Foungala, Hrdlička (74. Lukáš) – Procházka (82. Bednár), Emmer (62. Pokorný), Bílek, Vachoušek (82. Kříž), Hora (74. Trnovec) – Yasser, Kapur. Hradec B: Vízek – Holovatskyi, Kodeš, Kadrmas – V. Šimon, Dancák, Kejř (93. Jurčenko), Pudhorocký (74. Baloun), Boniš (89. Hruška) – Hais, Koubek.

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Zápas se hrál na těžkém terénu, čemuž odpovídala i samotná hra. Teplice si na začátku vytvořily první šance, které ale nedokázaly proměnit. Nám se povedlo vstřelit branku, díky které jsme v první půli šli do vedení. Ve druhém poločase domácí vyrovnali ze standardky. My ovšem dokázali zareagovat. Odpověděli jsme dvěma brejky, které nám daly dvougólový náskok. Teplice pak sice snížily, ale závěrečné minuty jsme už dokázali ubránit a do Hradce jsme přivezli důležité vítězství.“

ČFL, skupina B: FK Teplice B - FC Hradec Králové B (v bílém).Zdroj: fkteplice.cz

Další zápasy

Brozany - Chlumec n. C. 1:0 (70. A. Černý), Pardubice B - Kolín 0:4 (18. a 43. z pen. Veselý, 53. Soukup, 75. Beránek), Ústí n. L. - Živanice 3:0 (27., 38. a 57. z pen. Červenka), Zápy - Most/Souš 2:1 (44. z pen. Duben, 90. + 3. Stropek - 4. z pen. Novotný), Přepeře - Jablonec n. N. B 3:1 (18. vlastní Nykrín, 85. Dočekal, 90. + 2. Daníček - 53. z pen. Breda), Velvary - Mladá Boleslav B 3:3 (30. Žežulka, 52. Leitl, 64. Dobiáš - 1. Kaulfus, 22. Howard, 90. + 1. Tvrdý), Česká Lípa - Liberec B 4:1 (40. a 57. z pen. M. Šimon, 78. Kazda, 90. Vít - 13. Okoh).

V závěrečném kole třetí nejvyšší soutěže Votroci přivítají již jistého vítěze béčkové skupiny Velvary. Utkání se předehrává již tuto středu 5. června od 18 hodin na hřišti hradecké Slavie v Orlické kotlině.