/VIDEO/ Zatímco v předešlém utkání na půdě béčka Votroků předvedli fotbalisté Chlumce nad Cidlinou perfektní výkon a po zásluze v derby zvítězili vysoko 4:0, o týden později na domácím trávníku totálně propadli. Duel sedmadvacátého kola béčkové skupiny ČFL s rezervou Liberce vůbec nezvládli a schytali výprask 1:6.

Sestřih gólů z utkání ČFL Chlumec n. C. - Liberec B. | Video: FK Chlumec

Tenhle zápas si Chlumečtí za rámeček rozhodně nedají. V prvním poločase jen přihlíželi rychlým libereckým akcím a balonům ve své svatyni. Slovan šel do vedení už ve 4. minutě po střele Koka z velkého vápna. Tentýž hráč o čtyři minuty později vybídl ke skórování Hudáka a ve 21. minutě také Lupoměského. Před přestávkou se ještě prosadili znovu Kok střelou z hranice šestnáctky a po úniku Hudák. Hrůzostrašný poločas v podání Chlumce tedy skončil 0:5!

Po změně stran se utkání spíše už jen dohrávalo, domácí mančaft se snažil nepříznivý výsledek zkorigovat. V 58. minutě se nejlepší hráč na hřišti Kok dočkal zaslouženého hattricku, ideálním centrem mu nabil Hudák, který hrál rovněž ve velké pohodě. Východočeši se dostali ke slovu až deset minut před koncem, když se nadvakrát prosadil Vaníček.

ČFL, skupina B – 27. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FC Slovan Liberec B 1:6 (0:5). Branky: 80. Vaníček – 4., 39. a 58. Kok, 8. a 42. Hudák, 21. Lupoměský. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 2:0. Diváci: 182. Chlumec: Ordelt – Veselka, Strasser (46. Rudavskyi), Kopáč, Řezníček – Finěk, Soukeník, Vaníček, Čáp (26. Hájek), Zeman (26. Ludvík) – Bastin. Liberec B: Hasalík – Winkler (61. Horňáček), Kuľha, Lehoczki, Wydrzynski – Varfolomieiev, Kočka (61. Bartoš), Lexa – Hudák (73. Málek), Kok (73. Meskhi), Lupoměský (61. Šolc).

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Ráz utkání udal náš katastrofální vstup do utkání, kdy jsme po dvaceti minutách prohrávali 0:3 a soupeř si s námi dělal doslova co chtěl. Poté jsme si vypracovali pár šancí i my, ale nedali jsme nic. A tak nás hosté potrestali ještě dvakrát. Ve druhé půli jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale Liberec si už zápas v pohodě pohlídal. Oproti utkání v Hradci byl náš výkon jako den a noc.“

Jakub Harant, trenér Liberce B: „Jsem rád, že jsme výkonem a výsledkem odčinili zápas v minulém kole. Byli jsme dobří na míči, pohybliví v přechodu a produktivní v zakončení. V několika situacích nás podržel brankář Hasalík. Chci pochválit kluky z A týmu za přístup v jejich posledním zápase sezony. Nejen oni, ale také ostatní hráči podali dobrý výkon a výborný výsledek si zaslouží.“

Další zápasy

Brozany - Hradec Králové B 1:1 (63. z pen. Šup - 8. Březák), Zápy - Pardubice B 6:0 (8., 22. a 49. Matějka, 13. Jelínek, 18. Eliáš, 79. Kolodezhnyi), Přepeře - Živanice 1:2 (19. Novák - 48. Nikodem, 59. Petrus), Ústí n. L. - Kolín 4:1 (4. Mareš, 33. Ouattara, 55. Čičovský, 76. Bouguetouta - 58. Veselý), Velvary - Most/Souš 2:0 (4. z pen. Kott, 49. Žežulka), Teplice B - Jablonec n. N. B 4:2 (35. a 90. Kapur, 67. Vachoušek, 90. + 2. Procházka - 5. a 51. Nykrín), Česká Lípa - Mladá Boleslav B 0:4 (17. Tichý, 22. vlastní Baláž, 81. Kodad, 89. Howard).

V dalším kole chlumecký tým zavítá na půdu kolínské Sparty. Utkání se hraje v sobotu 25. května od 10.30 hodin.