/GALERIE/ Dvě výhry, čtyři prohry, dvě výhry, dvě prohry. Výsledky fotbalistů FC Hradec Králové B v jarní části béčkové skupiny ČFL jsou jako na houpačce. Naposledy mladí Votroci neuspěli na trávníku liberecké rezervy, kde padli po boji 1:3, když třetí branku inkasovali až v šesté minutě nastaveného času. V tabulce jim patří čtrnácté místo s tříbodovým náskokem na patnácté Teplice B a sedmibodovým na poslední Přepeře.

V neděli dopoledne se hraje derby Hradec Králové B - Chlumec nad Cidlinou. To podzimní dopadlo lépe pro Votroky (2:1). | Video: FK Chlumec n. C.

Hradečtí si v Liberci určitě nemohli stěžovat na nedostatek šancí. Pokud by byli více produktivnější a přesnější v zakončení, rozhodně by se domů nevraceli s prázdnou.

První gól padl po uplynutí úvodní půlhodiny hry, přesnou střelou ze střední vzdálenosti se prosadil domácí Hudák. Před odchodem do šaten se po tvrdé střele hostujícího záložníka Kejře rozezvučelo břevno liberecké svatyně.

ČFL, skupina B: Liberec B - Hradec Králové B (v tmavém).Zdroj: fcslovanliberec.czPo změně stran se Východočeši přece jen dočkali vyrovnání. Nakrátko rozehraný roh a následný odražený balon zužitkoval výstavním technickým pokusem Mahr, když míč z jeho kopačky zapadl přesně do šibenice.

O deset minut později mohli Jurčenko s Balounem zařídit obrat, ale nestalo se a tak platilo pravidlo „nedáš – dostaneš“. Na Hudákův prudký centr si v šestnáctce Hradce naskočil Kop a protlačil balon do sítě.

V úplném závěru duelu šli hosté do rizika a gólman Čábelka zamířil až do libereckého vápna. Míče se ovšem zmocnil domácí celek a Machotka jej po rychlém brejku dopravil do odkryté brány.

ČFL, skupina B – 25. kolo

FC Slovan Liberec B – FC Hradec Králové B 3:1 (1:0). Branky: 32. Hudák, 73. Kop, 90. + 6. Machotka – 57. Mahr. Rozhodčí: J. Beneš. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Liberec B: Hasalík – Winkler, Kuľha, Michal, Wydrzynski (68. Machotka) – Lexa, Kop (87. Horňáček), Kočka (68. Málek), Lupoměský (87. Bartoš) – Hudák, Chidera Okoh (78. Hadaščok). Hradec B: Čábelka – Holovatskyi, Baloun, Kadrmas – Mahr (82. Musil), Kejř, Vobejda (78. Šípek), Rada, Boniš – Jurčenko (78. Hypšman), Březák (57. Hruška).

Ohlasy

Jakub Harant, trenér Liberce B: „Kluci odehráli těžký zápas. Hradec byl dopředu nebezpečný a v několika situacích při nás stálo štěstí. Opět se nám dařila výstavba hry. Jsem rád, že jsme zápas rozhodli v náš prospěch. Tým si výhru za pracovitost a výkon zaslouží.“

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Jednalo se o velice kvalitní zápas z obou stran. Domácí byli silní na míči, my jsme předvedli náš klasický výkon. Dokázali jsme si vytvořit spoustu šancí ke vstřelení branky, jenže jsme je nedokázali proměnit. Liberec nás po našich chybách dokázal potrestat, což bylo klíčové. Zápasy se rozhodují ve vápnech, tam jsme utkání bohužel nezvládli.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou – Mladá Boleslav B 1:2 (83. Hájek – 49. Dohalský, 58. Howard), Velvary – Pardubice B 0:1 (29. Miláček), Teplice B – Živanice 1:0 (67. z pen. Kapur), Zápy – Kolín 3:0 (33. Matějka, 41. Štrombach, 48. z pen. Duben), Přepeře – Ústí nad Labem 0:0, Česká Lípa – Most/Souš 2:1 (40. Vít, 61. Dvořák – 58. Novotný), Brozany - Jablonec B 1:0 (42. Krátký).

V následujícím kole čeká mladé Votroky prestižní regionální derby proti Chlumci nad Cidlinou. Atraktivní utkání se hraje v neděli 12. května od 10.15 hodin na hřišti hradecké Slavie v Orlické kotlině.