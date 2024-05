Z druhé ligy už má jistý sestup poslední Kroměříž (moravský zástupce), ale o druhé sestupové místo se ještě hraje. Z českých týmů jsou nejvíce namočeny čtrnáctý Varnsdorf a třináctá Příbram. Pakliže by z F:NL nesestoupil žádný český celek, padala by z obou skupin ČFL pouze mužstva na poslední pozici, což ve skupině B budou s největší pravděpodobností poslední Přepeře, které jsou už tak trochu odříznuté.

Na pád žádného českého mančaftu z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ale Hradečtí rozhodně nemohou spoléhat, ta varianta nemusí nastat. Východočeši mají navíc poměrně těžký los v závěrečných kolech. Dnes odpoledne se představí na trávníku čtvrtých Brozan, za týden hrají doma s rovněž ohroženou Českou Lípou, pak jedou do Teplic a v posledním kole hostí nejlepší tým soutěže z Velvar.

„Musíme zvednout hlavy a pracovat dál, čeká nás náročný závěr sezony,“ uvedl trenér Votroků Adrian Rolko po posledním utkání, které se jeho svěřencům vůbec nepovedlo, když doma schytali debakl 0:4 od regionálního rivala z Chlumce nad Cidlinou.

Co by případný sestup Hradce B znamenal pro krajské soutěže Královéhradecka? Nic zásadního, ale něco málo by přece jen mohlo. Kraj prvořadě hledí do divize C, protože kdyby z této soutěže sestoupil nějaký zástupce z našeho kraje, automaticky by se rozšiřoval počet sestupujících i ve všech krajských soutěžích.

V divizi momentálně nikdo z Královéhradeckého kraje na sestup není, ale ve velkém ohrožení je Nový Bydžov, který čeká ještě pořádná kupa práce, aby se zachránil. Zbývající dva krajští zástupci Slavia Hradec Králové s Trutnovem figurují ve středu tabulky a ve čtvrté nejvyšší soutěži by se měly udržet.

Zpátky k třetí, respektive druhé lize. Pokud by z F:NL spadl jeden český tým, jak už bylo uvedeno, z ČFL by se poroučel jeden tým navíc a tím pádem by jeden mančaft navíc padal i z divize, přesněji řečeno ze všech třech českých skupin (A, B, C) dohromady. A právě to by se při nižším bodovém zisku mohlo týkat i „naší“ céčkové skupiny.