/FOTOGALERIE/ Fotbalisté FC Hradec Králové B budou pokračovat v České fotbalové lize i v nadcházejícím soutěžním ročníku. Rozhodlo o tom jejich nejtěsnější možné vítězství v závěrečném kole doma proti vítězi skupiny B z Velvar. Jedinou branku dramatického zápasu vsítil v 77. minutě Hruška. Votroci se díky tomu v tabulce posunuli na konečnou jedenáctou příčku, sestupují pouze šestnácté Přepeře. Ze skupiny A jdou dolů Králův Dvůr a Karlovy Vary.

ČFL, skupina B: FC Hradec Králové B (bílí) - FC Slovan Velvary. | Foto: fchk.cz/Luboš Lorinc

Utkání bylo především z hradeckého pohledu hodně svázané a moc fotbalové krásy nenabídlo. K vidění byla spousta soubojů, ale šancí pomálu. Defenzivy obou týmů tentokrát předčily svoje ofenzivy.

Bylo zřejmé, že kdo dá první branku, bude mít blíže k vítězství. V první půli se o to mohly dvakrát postarat Velvary, ale svoje příležitosti nevyužily. Na hradecké straně znamenal největší nebezpečí pro soupeřova gólmana Hruška.

A byl to právě dvacetiletý útočník, který necelou čtvrthodinu před koncem duel rozčísl a zajistil Votrokům setrvání ve třetí nejvyšší soutěži. Kejř se z pravé strany prokličkoval až do vápna, jeho přihrávka se štěstím našla právě Hrušku a ten napálil balon do sítě. Domácí si už pak pohlídali klíčovou třetí výhru v řadě a po utkání mohli slavit záchranu.

ČFL, skupina B – 30. kolo

FC Hradec Králové B – FC Slovan Velvary 1:0 (0:0). Branka: 77. Hruška. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 1:4. Diváci: 350. Hradec B: Vízek – Holovatskyi, Kodeš, Čech – Šimon, Vobejda, Hypšman (67. Kadrmas), Kejř (87. Baloun), Boniš – Hruška, Březák (78. Šípek). Velvary: Spilka – Keenan (67. Nathan), Rubeš, Drozda, Chábera – Leitl (46. Dobiáš), Kott, Šustr, Havránek (67. Trávníček) – Žežulka, Jakab.

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Od začátku to byl těžký zápas, protože Velvary po celý půlrok, co jsem u béčka, prokazovaly kvalitu. Herně se jedná určitě o nejlepší fotbalový mančaft, který jsem viděl. Poslední zápas jsme potřebovali vyhrát. Na klucích se ukázalo, že od první minuty byli trošku nervóznější. V kabině jsme si řekli, že musíme být organizovaní směrem do defenzivy, že si šanci vytvoříme a nějaký gól dáme, což se nám pak povedlo. V první půli jsme mohli lépe vyřešit dva tři brejky. Soupeř byl dopředu nebezpečný, do přestávky zahrozil ze dvou šancí, kdy to mohl převrátit na svoji stranu. Naštěstí to neproměnil a my pak se štěstím proměnili krásnou akci u brankové čáry Marka Kejře a Hrušky, který to propálil.“

Vasil Boev, trenér Velvar: „Na míči jsme byli silnější a soupeř spoléhal spíš na brejky. Bohužel jsme svoje dvě šance nedali a oni tu svou ano. Na druhou stranu nám chybělo víc pohybu, víc chuti roztrhat náběhy obranu soupeře.“

Další zápasy

Chlumec n. C. - Česká Lípa 3:2 (55. Vaníček, 78. Havel, 86. Soukeník - 8. Šimon, 16. Vít), Živanice - Pardubice B 1:0 (75. Holec), Kolín - Brozany 3:0 (12. Šnajdr, 50. Rybička, 70. vlastní Lauko), Liberec B - Teplice B 0:2 (2. Pokorný, 37. Tsykalo), Mladá Boleslav B - Přepeře 0:0, Jablonec n. N. B - Zápy 1:4 (70. z pen. Kubát - 5. a 18. Kolodezhnyi, 15. Zoubek, 38. Khrolenok), Most/Souš - Ústí nad Labem 2:1 (16. Novotný, 60. Kubeš - 75. Černý).