/FOTOGALERIE/ Derby okresních rivalů FC Hradec Králové B versus FK Chlumec nad Cidlinou bylo z regionálního pohledu hlavním tahákem víkendového šestadvacátého kola béčkové skupiny České fotbalové ligy. Očekávaná vyrovnaná a dramatická bitva se ale nekonala, neboť z vysokého vítězství 4:0 se radovali zkušenější hosté, kteří utkání jasně opanovali.

Na podzim se z výhry 2:1 radovali Votroci, tentokrát dominoval Chlumec. | Video: FK Chlumec n. C.

Oba týmy nešly do derby v úplně nejlepším rozpoložení. Rezerva se po dvou prohrách znovu přiblížila sestupovým příčkám. Chlumec zase šest zápasů za sebou nevyhrál, navíc během této černé série získal pouze jediný bod.

Podobně jako na podzim se očekával spíše vyrovnaný zápas, který skončí třeba o gól, jenže opak byl pravdou. Chlumec byl lepším, aktivnějším týmem, měl více šancí a dobře organizovanou defenzivu, proto zaslouženě vysoko zvítězil. Posílení Votroci neměli den a spíše se hledali. Kromě břevna v závěru prvního poločasu, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Baloun, si za celý zápas nic extra nevytvořili.

Trápení pokračuje, Chlumec doma padl s Boleslaví. Nejde nám to, smutní trenér

Prakticky všechny čtyři góly padly po rychlejších kombinačních akcích. Nejprve se ve 24. minutě prosadil z levé strany Zeman, který krátce po přestávce přihrál na druhou branku Fiňkovi. Chlumecký krajní univerzál si míč převzal do vápna a levou nohou zamířil mezi nohy gólmana Knoblocha. Stejný hráč se prosadil ještě v 72. minutě znovu levačkou, ale tentokrát střelou zpoza velkého vápna. V závěru pak hosté rozebrali hradeckou obranu a Bastin pohodlně uzavřel gólový účet zápasu.

Chlumec i přes vítězství zůstává v tabulce na desátém místě. Mladí Votroci naopak po třetí porážce za sebou klesli na patnáctou pozici, která může být za určitých okolností dokonce i sestupová.

ČFL, skupina B – 26. kolo

FC Hradec Králové B – FK Chlumec nad Cidlinou 0:4 (0:1). Branky: 24. Zeman, 49. a 72. Finěk, 90. + 1. Bastin. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 2:6. Diváci: 184. Hradec B: Knobloch – Holovatskyi, Baloun, Kadrmas – Kejř, Kaštánek (66. Březák), Vobejda (56. Musil), Rada, Boniš (56. Hruška) – Hais (78. Hypšman), Jurčenko (66. Šimon). Chlumec: Ordelt – Veselka, Strasser, Kopáč, Řezníček – Finěk (88. Cholasta), Soukeník, Vaníček (73. Rudavskyi), Čáp (88. J. Labík), Zeman (76. Ludvík) – Bastin.

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Poslední dobou nám zápasy výsledkově nevychází. Tentokrát jsme však předvedli špatný výkon. Byli jsme nervózní, což Chlumec dokázal využít. Dobře bránil a chodil do rychlých brejků, ze kterých trestal naše chyby. S přibývajícími góly jsme ztráceli půdu pod nohama. Vygradovalo to do výsledku 0:4, který je bohužel zasloužený. Tentokrát to prostě nebyl náš den, musíme ale zvednout hlavy a pracovat dál, čeká nás náročný závěr sezony.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Podali jsme velmi dobrý, taktický výkon a zaslouženě zvítězili. Konečně jsme se prosadili směrem dopředu, naše ofenziva ukázala, co v ní je. Několik dalších šancí jsme ještě nedali a pár akcí domácích jsme zvládli vyřešit. Výhru už jsme moc potřebovali. Poděkování celému kolektivu.“

FOTO: Rezerva na severu Čech doplatila na neproměňování šancí a chyby vzadu

Další zápasy

Živanice – Velvary 1:2 (47. Petrus – 38. z pen. Kott, 45. Chábera), Pardubice B – Přepeře 2:1 (49. Pandula, 55. Lupač – 81. Pavlata), Kolín – Liberec B 5:0 (20. a 56. Soběslav, 35. Hakl, 64. a 76. Rybička), Mladá Boleslav B – Brozany 1:0 (63. Tichý), Jablonec nad Nisou B – Česká Lípa 0:0, Most/Souš – Teplice B 2:5 (87. a 89. Novotný – 10. a 51. Kapur, 37. Radosta, 53. Procházka, 63. z pen. M. Vachoušek), Ústí nad Labem – Zápy 0:3 (22. Jelínek, 40. Duben, 45. + 1. Štrombach).

Další třetiligový duel oba regionální zástupci sehrají v neděli 19. května. Nejprve vyběhne na trávník Chlumec nad Cidlinou, který od 10.15 hodin přivítá doma béčko Liberce. Mladí Votroci se představí od 17 hodin na trávníku Brozan.