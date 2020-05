Teď ale nastává čas, kdy se znovu začínají probouzet skupinové tréninky. Prvoligové a druholigové týmy už nějaký čas vstřebávají jednotlivé dávky. Jak je tomu ve třetí lize? Deník proto sondoval u regionálního tandemu.

FK Chlumec nad Cidlinou

Jan Kraus, trenér: „Zatím ještě nevíme, kdy a jak začneme. Uvidíme příští týden, jak se domluvíme. Budeme mít schůzi a řekneme si, co bude dál. Zpočátku to bude možná dobrovolné či podobně, ale jak říkám, musíme se nejprve všichni domluvit. Další sezona začne až někdy v srpnu, takže k tomu musíme podle toho přistoupit a udělat to co nejlépe, abychom někoho neohrozili. Přátelské zápasy jsme zatím vůbec neřešili, teď to snad ani nemá cenu je řešit. Zatím se kluci připravují individuálně, zbytek se uvidí dál, podle všech rozhodnutí, která se každou chvíli mění. Každopádně prostoru na to bude ještě dost.“

FC Hradec Králové B

Karel Krejčík, trenér: „Tréninkový proces máme v plánu zahájit ve středu. Půjdeme do přípravy po delší době, takže to tomu přizpůsobíme. Středa a čtvrtek proběhnou ještě ve skupinkách. Po neděli už by to snad mělo jít ve více lidech, tak bychom chodili každý den od pondělí do pátku. Budeme to kombinovat – balon a kondice. V podstatě bychom měli najet na normální tréninkový proces. Pokud bude později možnost, rádi bychom samozřejmě sehráli i nějaký přátelák. Uvidíme však, jestli budou mít ostatní mančafty zájem hrát. V první fázi bychom nejspíš mohli hrát s naším A dorostem. Zkrátka budeme se snažit nějakým způsobem vyplnit toto přechodné období. Dojeli bychom květen a červen, následovala by dvoutýdenní pauza a pak už by se mohlo začít normálně. Takový je plán, ale záležet samozřejmě bude na tom, jak se všechno bude vyvíjet. Teď se vše rozjíždí. Určitým problémem je sprchování, někteří kluci navíc nejsou přímo z Hradce. Jinak hráči dostali během nucené přestávky individuální plány, byli jsme s nimi ve spojení. Co jsem s kluky mluvil, tak se udržovali. Každý podle toho, jak se cítil a co potřeboval. Nějaký návod tedy dostali, ale mohli využívat i jiné formy. Nikdo mi neřekl, že by se na to vykašlal. Je tam z mé strany důvěra, nechci být nějaký policajt. Ono se to pak na hřišti stejně ukáže.“