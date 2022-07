Michal Motyčka

předseda Sboru dobrovolných hasičů Praha-Miškovice

Michal Motyčka, starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha - Miškovice.Zdroj: Deník/Michal Káva

Určitě by to bylo něco z oblasti fantasy, kterou mám moc rád. Elfové mě vždycky fascinovali nebo "hodný" čaroděj. Pokud by to mělo být něco reálného tak rytíř ze středověku. Ačkoliv to byla jistě drsná doba, má to v sobě nádech romantiky, hrdinství, odvahy a podobně. Ideálně by to byl Templář v Jeruzalémě co provází a brání poutníky na cestě do Svaté země.