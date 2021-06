Člověk míní, covid míní. Tímto poupraveným rčením lze uvést příběh fotbalového činovníka z Pardubic.

Tak to prostě o rok posuneme. Touto větou jste uzavřel loňské povídání před neuskutečněným Eurem. Proč se nenaplnila?

Na to je jednoduchá odpověď. Všichni jsme si mysleli, že za rok tady covid už nebude a on tady stále byl ještě ve větší míře. Nyní už je ta situace na počty nakažených samozřejmě lepší, ale ta protiepidemická a hygienická opatření stále platí. Zvláště ve Velké Británii…

Kdy a proč jste se tak definitivně rozhodli?

Někdy v dubnu po okresních fotbalových volbách, kdy jsme se kolegy domluvili, že za této situace na ostrovy určitě nepojedeme, resp. nepoletíme.

Napadla vás myšlenka, že by se přece jen jelo?

Za mě osobně jsem o tom upřímně ani jediným procentem neuvažoval.

Od rodin sice povolenka byla, ale neměly obavy, co vás případně čeká? Nezrazovaly i ony od cesty?

To určitě ne, navíc jsem to měl v podstatě jako dárek k loňským čtyřicátinám, ale vzhledem k opatřením jsme to prostě odložili na neurčito.

Jaké komplikace na vás na Britských ostrovech číhaly?

Aktuálně je to samozřejmě test před odletem, pak následně tam desetidenní karanténa s testem ve druhém a osmém dni po příletu, který si musíte objednat dopředu za 170 liber. Plus samozřejmě spousta dalších papírů a hlavně ta karanténa vyjde na zbytečně mnoho peněz, takže aby z původního čtyřdenního výletu bylo minimálně jedenáct dní kvůli jednomu zápasu, to za mě nesmysl.

Měli jste v plánu navštívit také skvosty Londýna, to by také padlo?

Tak určitě jsme v původním plánu něco měli. Takovou tu klasiku Buckinghamský palác, Big Ben, Tower Bridge, ale to by tam aktuálně člověk musel být minimálně čtrnáct dní. To opravdu nelze ani vzhledem k pracovním povinnostem v klubu či na okresním svazu.

Dokdy vám platila rezervace vstupenek a ubytování?

Nabídka vstupenek byla paradoxně k dispozici ještě do začátku května, rezervace ubytování propadla již vloni před akcí. Nicméně nové by určitě nebyl problém sehnat.

Vstupenky jste tedy vůbec neřešily?

Nakonec ne, ale nebyl by s jejich zajištěním problém.

Původně jste je pracné sháněli pro šest lidí, viďte?

To už je věc, která nás vzhledem k výše popsanému netrápila.

Jak to dopadlo s letenkami, které jste už měli koupené?

Ty loňské samozřejmě propadly a docela dlouho trvalo vrácení peněz za ně. Chvíli to vypadalo už beznadějně, ale dcera kolegy Davida Martínka to nakonec svým právním vzděláním a angličtinou dokázala vykomunikovat. No a peníze za letenky nám byly po více jak roce vráceny.

Euro je tedy bez vaší účasti, Jak je vám hodně líto, že se nepodíváte na svatostánek do Wembley?

Tak samozřejmě mě to mrzí, protože ve Wembley jsem doposud nebyl a opravdu jsem se těšil, jak jsem již říkal v úvodu. Navíc to byl dárek od rodiny. Věřím ale, že se ještě nějaká vhodná příležitost naskytne, neboť ten covid tady fakt snad nemůže být věčně!

Zápas s Anglií tedy budete sledovat jen v televizi?

'Přesně tak. V úterý máme s tímto zápasem spojenou rozlučku trenérů s úspěšnou sezonou. Takže si to užijeme, i když trochu jinak, než bylo původně v plánu (úsměv).

Měl to být tenhle příběh: Původní Euro bylo naplánováno na rok 2020. Fotbalový svátek, respektive utkání s Anglií ve svatostánku kolébky tohoto sportu ve Wembley, si nemohla nechat utéct parta kolem Lukáše Ouředníka. Po složitém procesu získání šesti vstupenek (UEFA totiž prodávala na hlavu jen čtyři) a zajištěním dvou zdrojů, už nebránilo nic v dobrodružství. Zápas byl na programu 23. června 2020 Do Londýna se chystali tak, aby tam strávili pondělí a ve středu se vraceli domů. V pondělí brzo ráno měli vyjet autem směr Wroclaw, odkud v 11 hodin odlétali na letiště Stansted. Cesta trvá zhruba dvě hodiny. Přímo z letiště je měl za slabou hodinku přepravit vlak téměř do centra Londýna. Následovalo ubytování a cesta do města na tradiční turistická lákadla. Stejně tak v úterý přes den a pak už chtěli vše směrovat na zápas. Hned po zápase se měli vrátit do hotelu a brzy ráno odjet zpět na letiště. Vrátit se do Wroclawi a ve středu navečer být zase doma. Jenže plnění snu zhatila covidová nákaza…