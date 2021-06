„Hraje v ní totiž čtyřiadvacet mančaftů a třiadvacet jich chce postoupit. Jde o šíleně mnoho. Kdo se dostane do Premier League, dostane peněz jako šlupek,“ upozorní.

Češi v Anglii. Pro zvětšení klikněte na obrázek.Zdroj: DeníkJe to tak. Posun výš znamená přísun šíleného balíku. Konkrétně jde o 170 milionů liber, více než 5 miliard korun. O tolik si letos polepší například Brentford, kde působí český talent Jan Žambůrek.

Pokud v kádru zůstane, dostane se do společnosti Čechů v první lize. Ty všichni fanoušci znají, jde o reprezentanty. Ale kdo jsou borci hrající v nižších patrech?

Vezměme to popořadě. V Anglii jsou čtyři plně profesionální ligy. V nich osm Čechů. Je zajímavé, že ve třetí a čtvrté soutěži jsou to pouze brankáři. Ono totiž není vůbec snadné se sem propracovat.

„Týmy si kvalitu, kterou hledají, najdou doma. Působí tady hlavně Angláni, Velšané, Irové. Oni ani nemají takový přehled o jiných zemích,“ vysvětluje Holý.

206 centimetrů vysoký habán o Anglii snil, proto spolupracoval s manažerskou skupinou, jež ho na Ostrovy nabídla. „Nechci to říct namyšleně, ale byl jsem za málo peněz hodně muziky,“ vzpomíná na pět let starý přesun ze Zlína do Gillinghamu hrajícího League One.

Na Ostrovy ho hnala touha po místní kultuře. „Je to čistě fotbalová země. Lidi mají v kalendáři zapsané zápasy, přes ně nejede vlak. Je to šíleně skvělý,“ popisuje. „Když jsme hráli na Sunderlandu, přišlo 40 tisíc lidí. My máme v Ipswichi 22 tisíc prodaných permanentek. To je třetí liga,“ vykládá.

A jaký je finanční bonus? „Když jsem přišel, byl jsem na tom stejně jako v české lize,“ vzpomíná Holý.

Po přestupu do většího mužstva si logicky pomohl. „V League One je základ od jednoho po čtyři tisíce liber týdně. V League Two od 850 do dvou a půl tisíce. Záleží na klubu,“ prozrazuje brankář. „Championship a Premier League jsou odskočené úplně,“ dodá.