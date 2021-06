Co nebo kdo vás příjemně překvapil a také nepříjemně zklamal při vítězství 2:0 nad Skotskem?

Vratislav Rychtera, bývalý ligový hráč, mimo jiné Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc: Příjemně mě překvapil svými rychlými reakcemi Vaclík, který teď na klubové úrovni dlouhodobě nechytal. A pohotovost Schicka je daná. Druhým gólem jenom potvrdil svoji fotbalovou inteligenci. O svých kvalitách mě znovu přesvědčil Coufal. A teď k tomu méně příjemnému. Ukázalo se, jak nám na stoperu hodně chybí Kúdela. Čelůstka s Kalasem jsou trkači, o nějaké tvořivosti u nich nemůže být řeč. Bořil hraje přes nohu, takže kromě Coufala byla obrana hodně defenzivní. Nelíbila si mi ani hra středové formace. Chyběla mi nějaká chytrá přihrávka. Krále jsem vůbec neviděl. A když ano, tak zkazil spoustu balonů. V záloze mi od začátku scházel Hložek, který je hodně šikovný. Jsem především spokojený s výsledkem, jako odvetou za to, co se v Hampden Parku událo s Kudelou a Kolářem…

Jan Hubka, trenér FK Náchod U14, bývalý druholigový hráč: Mile mě překvapil gólman Vaclík, který mužstvo podržel, dal mu jistotu, že bude vzadu zavřeno. Poté samozřejmě Schick a jeho řešení při druhém gólu – geniální. Naopak mě zklamali Jankto a Král. Oba upustili od svého agresivního a náročného stylu fotbalu.

Jan Řezníček, pardubický odchovanec, poslední tři sezony hráč SFC Opava: Největším překvapením byl určitě druhý gól Schicka, to se jen tak nevidí. Hlavně to, jakým způsobem to provedl. Podíval se a hned věděl, co má udělat. Vyšlo to úplně ideálně, byla to nádhera. Kromě Schicka se mi hodně líbil ještě Coufal, který to měl na lajně proti Robertsonovi těžké a hrál suprově. A samozřejmě brankář Vaclík, jenž tým podržel. Zklamání? Možná jsem od nás čekal lepší hru. Výsledek je parádní, je to důležité vítězství, ale výkon byl takový nervózní. II když je jasné, že ve finále se hraje právě na ty výsledky.

Jakub Daniel, šéftrenér mládeže Sokola Vítězná, v juniorském věku brankář Mladé Boleslavi: Jelikož jsem sám gólmanem, byl jsem krátce před šampionátem zklamaný z posledního vystoupení Vaclíka. Nyní jsem ale rád za to, že ukázal, jak velkým je profesionálem. Svůj tým ve správnou chvíli podržel důležitými zákroky. A nejde nezmínit Schicka a jeho dvě povedené branky. Byla to v pondělí velká radost. Začátek sice byl takový nemastný, neslaný, ale na to se už teď nikdo ptát nebude. Se třemi body jedeme dál.

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem, dlouholetý kapitán místních divizních fotbalistů: Příjemně mě překvapil Vaclík. Jeho jméno bylo v nominaci na zápas hodně diskutované, řešil se post jedničky. On ale svými zákroky tým podržel a potvrdil oprávněnost základní sestavy. A co bylo nepříjemné? Dali jsme sice dvě branky (ta druhá byla navíc exkluzivní), ale přišlo mi, že jsme hráli dost defenzivně, soupeř nás celkem jednoduše přehrával. Body se ale počítají a teď už musíme koukat dopředu.