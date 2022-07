V České Skalici sundali ukrajinskou vlajku na konci školního roku. „No konečně. To jsem už ani nečekal," komentovali výměnu za rovněž modro-žlutou vlajku města někteří obyvatelé České Skalice na sociální síti.

„Od prvního července na budově městského úřadu ukrajinská vlajka nevisí," potvrdila Deníku místostarostka města Gabriela Jiránková. „Rada města se tak rozhodla s ohledem na to, že ukončení války na Ukrajině v dohledné době je nepravděpodobné. Proto byla ukrajinská vlajka stažena a byla nahrazena vlajkou města. Neznamená to ovšem, že by Ukrajina neměla naši podporu. Ta podpora byla a stále je z naší strany veliká. Rozhodně necítíme, že bychom něco zanedbali," vysvětlila Jiránková.

Podpora Ukrajiny trvá

V tichosti bez nějakých schvalovacích prodcedur zmizela ukrajinská vlajka na začátku července i z náchodské radnice. Jak ale mluvčí městského úřadu Nina Adlof ujistila, nestalo se tak rozhodně proto, že by vyšuměly sympatie s napadenou Ukrajinou. „Ta podpora pochopitelně trvá. Máme připravené finanční prostředky nashromážděné ze sbírky, které chceme věnovat na obnovu poničené země. Sbírka běží stále," uvedla Adlof.

Naopak problém s místem pro vlajku okupované země nemají na městském úřadě v Jaroměři. „Rada města schválila, že po dobu okupace, dokud se vojska Ruské federace nestáhnou z území nezavislého státu Ukrajina, tak u nás ta vlajka bude viset," ujistil starosta Jan Horáček, který se na konci dubna coby kuchař aktivně zapojil i do dnů ukrajinské kuchyně. Vedení města se nemuselo zabývat žádným podnětem z řad obyvatel, kterým by vlajka cizího státu vadila.

Pomoc v nouzi je důležitější

Žlutomodrá vlajka už neplápolá ani na červenokostelecké radnici. Visela zde do státního svátku 8. května, po kterém se vlajky sundávaly a už se do stojanu nevrátila. „Můj soukromý názor je, že když mě někdo požádá o pomoc a já tu možnost mám, tak mu pomůžu. To je myslím důležitější než mít vyvěšenou vlajku cizího státu," sdělil červenokostelecký starosta Tomáš Prouza. O tom, že se v Červeném Kostelci před lidmi v nouzi neuzavřeli, svědčí fakt, že zde stále kolem 150 až 160 Ukrajinců pobývá.

Naopak po krátké pauze se ukrajinská zástava vrátila zpět na obecní úřad v Otovicích. „Teď jsme ji měli týden sundanou, protože musela udělat místo černému praporu," vysvětlil starosta Petr Novák, že smuteční vlajka připomínala nedávnou tragickou smrt někdejšího místostarosty Josefa Barvíře.

„Vlajku Ukrajiny jsme vyvěsili asi deset dní po tom, co Rusové napadli Ukrajinu. Museli jsme ji objednat a chvíli to trvalo, než nám přišla poštou," řekl starosta, který ji definitivně sundat neplánuje. „Pravidelně vyvěšujeme i tibetskou vlajku," podotkl s tím, že podporují všechny na nichž je pácháno bezpráví.