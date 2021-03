„Dala bych si půlku chleba Dobráka. A k tomu dva ty výborné koláčky a dva loupáčky. A dejte mi ještě mléko,“ usmívá se zákaznice v Mirošovicích u Bíliny. Má radost, že i v době lockdownu do malé obce dorazila pojízdná prodejna pekařství z Dubí. Tohle pečivo má moc ráda, kupuje si ho pravidelně na farmářských trzích. Tedy kupovala, před koronavirovou stopkou. „Chutná mi, je výborné. A ty koláčky, jsou skvělé,“ rozplývá se a zároveň se rozesmutní, že trhy nyní nejsou. Úsměv na tváři jí ale znovu vyčaruje vědomí, že i tímto nákupem pomáhá. Podporuje podnikatele, kteří ještě nedávno jezdili nabízet své dobroty na náměstí po regionu. Nyní pekárna i další trhovci hledají způsoby, jak přežít, jak uživit při zákazu trhů sebe i své zaměstnance.

„Když přišla pandemie a lockdowny, zůstalo nám auto, s kterým jsme jezdili na trhy, stát. A to jsme nechtěli. Chtěli jsme něco dělat, ne jen čekat. Musíme uživit dvacet lidí, sebe, platit náklady, prostě jsme se rozhodli bojovat. A tak jsme dostali nápad pečivo rozvážet, udělat pojízdnou prodejnu. Obvolali jsme obce, jestli by byl zájem, a začali,“ popisuje zrod myšlenky Petra Müllerová, spolumajitelka Pekárny PeDu.

Díky pojízdnému stánku se pekařství z Dubí, které má také „kamennou“ prodejnu, alespoň částečně daří pokrýt výpadky tržeb z trhů, které ochromil koronavir. Aktuálně pravidelně obsluhují už 52 míst na Teplicku a Ústecku. Začínali s jednou linkou, nyní už jezdí auta dvě. „Zájem lidí je opravdu velký, máme z toho radost. Už na nás čekají. Chodí lidé, kteří se třeba bojí do větších měst a center. Také ti, kteří nás znají z trhů a přidávají se další, kterým naše zboží chutná,“ pokračuje Müllerová.

Lidé jsou se službou spokojení, nemusí za nákupy nikam do větších měst. „Mají super pečivo,“ chválí pekárnu na sociálních sítích Jitka Miltnerová. „Bezvadný nápad,“ píše také Ludmila Duliková. „Jejich podmáslový chléb je nejlepší,“ svěřila se Jitka Skibová, nadšený byl také Karel Kanaloš. „Koupil jsem si sladké a moc mi chutnalo,“ pochválil.



Tentokrát jsou to Kladruby, Kučlín, Razice, Chouč, Mirošovice, Tvrdín, Mrzlice, Mrkov, Červený Újezd. Druhá linka ve stejný den míří například do Pytlíkova, Lbína, Lysce, Bukovic, Mošnova, Lhenic a Mikulova. Jízdní řád je předem daný, pravidelný, šest dní v týdnu jsou auta v pohybu. Nově míří také na Ústecko. Fungovat může prodejna i v době tvrdého lockdownu, zajíždí totiž do míst, kde není dostatečná možnost nákupu, s obcemi jsou prodejci domluveni. Lidé se jízdní řády dozví z letáčků, místního rozhlasu, internetu, předávají si také informace mezi sebou. „Vše máme domluvené. Už nás policisté stavěli, bez problémů jsme mohli pokračovat. Jezdíme na pozvání obcí, vždy jsou předem domluvené termíny a vyřízená povolení,“ pokračovala Petra Müllerová.



Prodejna nabízí pečivo, které bylo oceněno v několika soutěžích, a základní koloniál. „Největší zájem je asi o našeho Dobráka, což je lépe stravitelný, zdravější chléb se semínky. I o další naše chleby, třeba Žitavan nebo podmáslový, je velký zájem. Prodává se dost i další pečivo. Někde vedou loupáčky, někde koláčky, podle toho, co někomu zachutná a lidi si to mezi sebou řeknou,“ usmívá se spolumajitelka pekařství.

A co až se trhy zase rozběhnou? „Uvidíme. Ale pokud budou mít lidé zájem, tak pojízdnou prodejnu zachováme,“ plánuje Petra Müllerová s tím, že na trhy se ale určitě pekařství zase vrátí.



Kvůli ztrátě tržeb z trhů, které se nemohou kvůli protikoronavirovým opatřením konat, vymýšlejí další možnosti příjmů i další trhovci v Ústeckém kraji. Řadě z nich pomáhají e-shopy, například ten na stránkách Severočeských farmářských trhů. „Uvažovali jsme o tom už dříve, lockdowny to urychlily. Lidé si vyberou zboží od našich trhovců, kteří s námi pravidelně jezdí, na jednom místě. My jim ho pak dovezeme po celém kraji až domů, jezdíme jednou týdně,“ popsal Adam Weber, šéf projektu, který běžně pořádá trhy v Bílině, Děčíně, Chomutově, Kadani, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a v Žatci.



Vybírat je možné z pečiva, cukrárny, ovoce a zeleniny, masa a uzenin, pořádají tam například „zabijačkové hody“, koření, sýrů a dalších mléčných výrobků, květin, moštů a dalšího zboží. Nově tam se začátkem zahrádkářské sezony nabízejí i sadbu. „Funguje to jako trh. Nakoupíte si vše na jednom místě. Farmáři a výrobci dodají zboží nám, my ho pak najednou rozvezeme. Zájem lidí je poměrně velký a roste, lidé si na to zvykají. Navíc si takhle mohou nakoupit i lidé, kde jinak trhy nejsou. Nebo děti nakoupí starším rodičům a pošlou jim to, aby nikam nemuseli,“ pokračoval Adam Weber.

„E-shop trhovcům pomáhá v tomto složitém období dostat zboží k zákazníkům. Je to alespoň nějaký příjem. Určitě to ale ani zdaleka není tolik, jako když se může prodávat na trzích,“ ví šéf Severočeských farmářských trhů.



Někteří trhovci podle něj kvůli koronavirovým omezením a chybějícím financím už skončili. Hlavně ti, pro které právě trhy byly hlavní náplní činnosti a neměli například další prodejnu. Někteří si našli jinou práci, další jsou zatím na úřadu práce. „Vím třeba o řeznících, kteří prozatím skončili. Uvidíme, jak to bude pokračovat, věříme, že už brzy zase trhy budou,“ doufá Weber.



Přes e-shop prodává nyní své zboží také Iveta Vyštejnová z Roudnice nad Labem. Nabízí ovoce a zeleninu, ale také sadbu. „Obáváme se, co bude, ale bojujeme. Připravujeme teď sadbu, kterou budeme nabízet také přes e-shop. Snažíme se alespoň takto, alespoň nějaké příjmy to jsou. I když rozhodně ne jako na trzích, ale pomůže to,“ dodala Vyštejnová.