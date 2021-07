Muž je podle soudce Jiřího Horkého kromě vraždy obviněný i z těžkého ublížení a z nastražení výbušného systému, což bylo klasifikováno jako pokus o vraždu.

Soudce tak potvrdil, že případ střelce zahrnuje zároveň páteční poleptání ženy kyselinou před podnikem Aero Vodochody i sobotní výbuch a související zranění policisty v bytě v pražské Libni. Muži hrozí výjimečný trest, tedy 20 až 30 let odnětí svobody nebo doživotí.

„Vůbec nelituje nějakých vražd, nějakých nástrahových systémů. Lituje pouze toho policistu. Ostatní si to zasloužili a měli být potrestáni,“ popsal Horký myšlenkové pochody vraha mstitele.

Zvýšený dohled

Rozhodnutí o vzetí do vazby je pravomocné, protože muž se vzdal práva podat stížnost. Eskorta ho následně převezla do pankrácké věznice. Soudce požádal, aby ho tam stráž podrobila zvýšenému dohledu. V plánu je rovněž detailní lékařská prohlídka, která má diagnostikovat psychický stav vězně.

Při příjezdu do budovy Obvodního soudu pro Prahu 2 doprovázeli pachatele policisté se samopaly, Jiří D. měl na sobě neprůstřelnou vestu. Muž v soudní síni pokračoval ve výhrůžkách, začal mluvit o osobách, které se ho měly dotknout, se slovy, že „zkorumpovaná justice si s ním vytřela otvor a on na to musí reagovat.“ K aktuální vraždě úřednice nepadlo z jeho strany ani slovo.

„Chcípni, ty ropucho!“

Zmínil státní zástupkyni, která u Okresního soudu Praha-východ dozorovala jeho dřívější kauzu. K přítomné žalobkyni Taťáně Zmatlíkové se po vykázání naklonil a řekl: „Chcípni, ty ropucho!“

Muže zadrželi policisté v úterý v centru Prahy několik hodin po střelbě na pracovišti Úřadu práce ČR pro Prahu 2 a 3 v Bělehradské ulici. Měl u sebe nelegálně drženou zbraň. Další zbraň – podomácku vyrobenou brokovnici – objevila policie v jeho autě.

Ve středu policisté uvedli, že zadržený spolupracuje a doznává se k trestným činům. Z výslechu podle policie vyplývá, že chtěl v páchání zvlášť závažných zločinů pokračovat. Motivem byla msta za údajná příkoří. Zastřelené úřednici písemně vyhrožoval už v roce 2016. V minulosti totiž neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti.

Za to byl potrestán třítisícovou pokutou, neboť případ řešil správní orgán jako přestupek proti občanskému soužití. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověří postup kriminalistů, zda nepochybili.

Podle deníku Právo soud během června rozhodl o tom, že muž má jít na deset měsíců do vězení. Kvůli porušení nařízených omezení mu totiž přeměnil původní podmínku za „šikanu“ bývalého zaměstnavatele na nepodmíněný trest odnětí svobody. Tento fakt mohl přispět k tomu, že muž se rozhodl vše, co si naplánoval, realizovat.