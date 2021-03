Dopravní nehoda uzavřela před desátou hodinou silnici I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou a Náměští nad Oslavou. „Přijali jsme oznámení o nehodě nákladního vozidla a osobního automobilu. Vyšetřování ukázalo, že řidič nákladního vozidla projížděl po silnici I/23 ve směru od Náměště nad Oslavou směrem na Kralice nad Oslavou. Ze zatím nezjištěných důvodů najel s vozidlem na krajnici a když se snažil vyjet znovu zpět do svého jízdního pruhu, dostal s vozidlem smyk a narazil do protijedoucího služebního vozidla Policie České republiky. Služební vozidlo bylo odraženo na svodidla a nákladní vozidlo skončilo převrácené mimo komunikaci na poli,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Při nehodě se zranili tři lidé. „Ve služebním vozidle cestovali v době nehody dva policisté, kteří byli zařazeni v rámci výkonu služby do opatření na kontrolu dodržování volného pohybu osob mezi okresy. Policisté přejížděli na jiné kontrolní stanoviště. Oba policisté byli zraněni a byli převezeni do nemocnice v Třebíči. Zraněný byl také řidič nákladního vozidla. I ten byl převezen do zdravotnického zařízení,“ upřesnila Dana Čírtková.

Kolem poledne byla silnice I/23 průjezdná. „Až se bude vyprošťovat nákladní vozidlo, bude v místě usměrňovat provoz policejní hlídka," doplnila Čírtková

Komplikace byly i na Jihlavsku

Krátce před osmou hodinou ranní se stala dopravní nehoda na Jihlavsku. „Šlo o dvě osobní auta, hasiči na místě vyprostili jednu osobu z vozidla,“ informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

O hodinu později se stala havárie u Krasonic. „Sypač se u obce převrátil na bok. Při této nehodě se nikdo nezranil,“ sdělila mluvčí Dana Čírtková.

Sníh o víkendu vystřídá náledí. „Během pátečního odpoledne začne ubývat oblačnost, od severu se ojediněle mohou objevit sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo mínus pěti až mínus osmi stupňů Celsia. V sobotu odpoledne se ojediněle může tvořit náledí,“ uvedl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.