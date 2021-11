Sklání se u hrobu v Malenicích na Strakonicku, kde jsou pochování její přátelé. Snaží se, aby místo posledního odpočinku jedné z předních českých hereček a slavného českého režiséra bylo zvláště před Dušičkami pěkně upravené.

Jana Svítivá se stará o hroby Jiřiny Jiráskové a Zdeňka Podskalského. | Foto: Deník/Petr Škotko

Malenice. Obec, která se může mimo jiné pyšnit tím, že na jejím hřbitově odpočívají herečka Jiřina Jirásková a její životní partner, režisér Zdeněk Podskalský. O jejich hroby se stará Jana Svítivá z Malenic. S oběma se dobře znala. „Chodím sem ráda i mimo Dušičky. To je také to jediné, co pro ně mohu udělat. I když s Jiřinkou to bylo někdy těžké, “ vzpomíná Jana Svítivá.