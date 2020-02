Víc než rok handrkování a stále není nic rozhodnuto. Socha Věry Špinarové stále stojí v Husově sadu v centru Ostravy, přestože ji tam radnice už rok a čtvrt nechce.

A autor, byť s jejím rozhodnutím nesouhlasí, dal k tomuto kroku nakonec svolení. Moravská Ostrava a Přívoz tak vytipovala čtyři aukční síně, radní nakonec na začátku letošního roku rozhodli o jedné – 1. Art Consulting CZ, která působí v Praze a Brně.

Ani ta však dost možná sochu do aukce neumístí. Jednoduše ztratila zájem. „Celá situace začala být tak komplikovaná, že jsem radnici raději napsal, že z toho odstupujeme, řekl Deníku jednatel aukční síně Jiří Rybář, podle něhož není žádná radost nabízet v aukci nepovedenou sochu slavné zpěvačky.

Podívejte se na sochu

PŘÍLIŠ KOMPLIKOVANÉ!

Zejména mu však vadí seznam podmínek a požadavků, které síň obdržela z rukou právního zástupce radnice.

„Pokud radnice vše připraví a zajistí, my sochu nabídneme a pomůžeme jim s prodejem. Ale jinak mi to za těch deset procent provize z ceny asi 680 tisíc korun opravdu nestojí. Nemám chuť to řešit,“ dodal Rybář s tím, že z licenční smlouvy mezi radnicí a autorem – sochařem Davidem Moješčíkem – vyplývá spousta povinností:

„Že se socha nesmí odvážet, že autora musíme žádat o povolení k prodeji a tak dále. Ale přece nebudeme někoho tahat někam do Ostravy do parku, aby se podíval na sochu, kterou si stejně hned nebude moci odvézt. Přestal jsem tomu rozumět,“ uvedl jednatel aukční síně 1. Art Consulting CZ.

Podle radního pro architekturu a veřejný prostor Moravské Ostravy a Přívozu Lukáše Jansy, který vzal téma za své, situace s touto aukční síní není ztracená.

„Podnikáme kroky, aby to s touto aukční síni vyšlo, některé jejich připomínky hodláme vzít v potaz. A kdyby došlo na nejhorší, zájemců je víc,“ připomněl otevřená jednání s dalšími třemi aukčními síněmi.

„Vše vyplynulo z absolutně nevýhodně uzavřené smlouvy s minulým vedením radnice, navíc i jednání s panem Moješčíkem jsou komplikovaná,“ podotkl Jansa, jenž nepřestává věřit, že se sochu podaří prodat v jarní aukční sezoně, která trvá do června.

NEMÁ TO OBDOBY

„To, co dělají, je do nebe volající nesmysl. Skupina lidí se z moci rozhodla řešit situaci způsobem, který v této zemi nemá obdoby,“ okomentoval současnou situaci kolem svého díla David Moješčík.

„Ustoupil jsem jen kvůli stupňujícímu se tlaku typu: ‚Když nevyjdeš vstříc, dáme to k soudu‘. Přitom jsem sám byl v právu. Ale už mě to nebavilo,“ vysvětlil sochař.

Vytvoření zpěvaččiny sochy zadalo Davidu Moješčíkovi minulé vedení radnice v čele s Ostravakem, po volbách na podzim 2018 se však socha stala jedním z hlavních témat nové koalice ANO, Pirátů a ODS.

Ta o její stažení z veřejného prostoru usiluje už přes rok a čtvrt.