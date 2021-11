„Dnešního dne krátce po šesté hodině ráno vyjížděli plzeňští policisté k oznámenému případu, kdy se měl mladý muž domáhat vstupu do obydlí svého rodinného příslušníka, kterého následně i napadl. Po příjezdu policistů na místo se muž choval agresivně a následně zaútočil i na policisty. Ti, po zákonných výzvách, na které muž nereagoval, použili donucovací prostředky a muže omezili na osobní svobodě,“ popsala dění policejní mluvčí Pavla Burešová.

Dodala, že zajištěný nejevil žádné známky zranění, ale po chvíli zkolaboval, a proto mu policisté poskytli okamžitě první pomoc. „Po příjezdu na místo jsme resuscitaci převzali od policistů, ale bohužel přes veškerou snahu našich záchranářů se muže nepodařilo oživit,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.

„Okolnostmi tohoto případu se zabývají kriminalisté a bližší informace v tuto chvíli poskytovat nebudeme,“ doplnila Burešová. Případ samozřejmě neušel ani Generální inspekci bezpečnostních sborů. „Provedeným šetřením na místě jsme nespatřili věcnou příslušnost, proto jsme šetření ponechali v kompetenci polici. Nicméně záležitost budeme i nadále sledovat,“ informovala Deník mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Podle sousedů na místo přijeli nejprve policisté, poté záchranná služba. "Bylo to kolem čtvrt na sedm ráno. Raději jsem pak odjela do města, když jsem se vrátila, už tu byl koroner," popsala Deníku jedna z místních obyvatelek s tím, že mrtvý mladík byl problémový narkoman, který u svého dědečka nějaký čas pobýval. "Byly s ním potíže, scházel se ve sklepě s dalšími pochybnými lidmi. Kluk bral několik let drogy a navíc se s ním ještě rozešla přítelkyně. Jeho rodina nevěděla, co s ním," uzavřela žena.

Podobný případ se stal před pěti lety v nedalekých Klatovech, kde zemřel po honičce s policisty 36letý muž. Policii tehdy přivolala mužova matka, která oznámila, že ji syn napadá. Když hlídka dorazila na místo, dal se Klatovan na útěk. Po krátkém pronásledování byl zadržen, aniž došlo k nějaké potyčce. Zadržený poté zkolaboval a později zemřel. Vyšetřování ukázalo, že na smrti muže, jenž byl údajně narkoman, nenesla policie žádnou vinu.