Novinka se týká zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli při pravidelném testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19. Takoví pracovníci by v případě potřeby mohli chodit do práce.

Vláda tak reaguje na šíření vysoce nakažlivé varianty omikron, která by kvůli velkému množství karantén a izolací mohla ochromit některé sféry.

Mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška Deníku řekl, že pracovní karantény budou nemocnice využívat individuálně a pouze ve chvílích, kdy to bude skutečně nezbytně nutné pro zachování stěžejní zdravotní péče.

„Tedy nejspíše až ve chvíli, pokud by současně byla zjištěna nákaza u velkého množství zaměstnanců, popřípadě i v rámci jednoho provozu,“ uvedl mluvčí s tím, že pokud budou nemocní jednotlivci, jsou všichni i na stěžejních pracovištích zastupitelní svými kolegy. „V tom případě nebudeme v rámci ochrany veřejného zdraví nechávat žádného pozitivně testovaného zaměstnance v kontaktu s kolegy a už vůbec ne s pacienty,“ doplnil.

Podle Kokošky není v současné době v krajských nemocnicích žádná dramatická situace. „Z téměř dvou tisíc zaměstnanců je v izolaci kvůli covidu jen zhruba 35 lidí, z nichž zdravotníci tvoří přibližně polovinu. Pevně věříme, že to takto vydrží,“ uzavřel.

Bez tisíce zaměstnanců

Také mluvčí Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Gabriela Levorová potvrdila, že největší zdravotnické zařízení v kraji k pracovní karanténě přistoupí až v nejzazším případě, kdy by ve FN nebylo přítomno více než tisíc zdravotníků.

„V tom případě by nemocnice nebyla takzvaně akceschopná a režim pracovní karantény by částečně pomohl vrátit zaměstnance do provozu,“ odůvodnila mluvčí. Levorová dodala, že momentálně je situace s počty covid pozitivních pacientů a s chybějícím personálem stabilizovaná.

Nakažení nesmí ke klientům

Odmítavě se k pracovní karanténě staví Petr Kounovský, ředitel Domova sociálních služeb Liblín na Rokycansku. Zařízení totiž na konci roku 2020 bojovalo s obrovskou vlnou nákazy. „Prožili jsme si opravdové peklo a v žádném případě bych nakažené zaměstnance nepustil mezi klienty a mezi spolupracovníky,“ vysvětlil Kounovský.

V domově v Liblíně je nyní dle ředitele situace klidná. Zařízení nemá jediného pozitivního pacienta ani zaměstnance.