„Vysoký zájem o malometrážní byty potvrzuje také ukazatel rychlosti prodeje, neboli průměrný počet měsíců, které se prodaný byt nabízel. Nejrychleji mizely právě garsonky, v průměru se takový byt nenabízel ani šest měsíců. Většina projektů se přitom prodává rok a půl až dva roky před dokončením,“ sdělil ředitel společnosti Impera styl František Šudřich.

Nejvíc bytů developeři loni prodali ve druhém čtvrtletí, lehce nad pět set. Šlo pro ně o nejúspěšnější kvartál od ekonomické krize v roce 2009. Zájem o byty poté nezastavily ani rostoucí ceny hypoték. „Je to dáno mimo jiné tím, že roste počet investičních nákupů. Někteří kupující, kteří pořízení bytu zvažovali či oddalovali, se navíc zalekli rostoucích sazeb a v druhé polovině roku se snažili ještě uskutečnit plánované nákupy za přijatelný úrok,“ popisoval Šudřich. Byty v brněnských novostavbách. Infografika: Deník/Markéta EvjákováZdroj: Deník/Markéta Evjáková

Aktuálně je průměrná cena za metr čtvereční bytu 124,5 tisíce korun, což u jednopokojového bytu o běžné velikosti dává sumu 4,65 milionu. Například Veronika Paceltová je proto ráda, že už má bydlení vyřešené. „Ceny jsou tak vysoko, že pro běžné lidi, a tím myslím s průměrným platem, nikoliv žádné sociální případy, je koupě bytu nemožná. Nebo možná, ale s tím, že už budou pořád jenom platit a platit,“ tvrdí žena.

Brněnský ekonom Petr Pelc očekává v dohledné době u cen nemovitostí nanejvýš zastavení růstu. Jejich pohyb směrem dolů není podle něj na pořadu dne. „Jediní, kdo chtějí pokles, jsou potenciální kupující, kteří dosud nemovitost nemají. Ti, co už do bytu investovali, podporují další růst. To stejné developeři a realitní společnosti. Co by pokles mohlo způsobit, ale to není otázka dohledné doby, je ekonomická situace v populaci. Spousta lidí se sociálně, existenčně posunula někam jinam,“ upozornil odborník.

Na začátku letošního roku developeři nabízejí nejvíce volných bytů za poslední roky. Zájemci mohou vybírat z více než 750, což je oproti loňsku navýšení přesahující padesát procent.

„Růst nabídky navzdory velmi silným loňským prodejům naznačuje částečné zlepšení situace s výstavbou bytů v Brně. Tomuto stavu napomohlo schválení 43. balíku změn územního plánu města. Pozitivní dopady opatření se nyní s ročním zpožděním začínají projevovat v rostoucí nabídce bytů,“ uvedl předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter.

Jako investice na pronájem

Dominantní jsou v nabídce jednopokojové byty, kterých je k dispozici aktuálně 334. Pro řadu investorů slouží jako investice na pronájem. „Stometrové byty už se téměř nestaví, protože o ně není takový zájem a hlavně ekonomicky nejsou tak efektivní. Třeba na Cejlu mají vyrůst tři domy s byty opravdu malých rozměrů. Jsou to garsonky, u nichž je předpoklad, že se dají snadno pronajímat studentům nebo třeba cizincům přes službu Airbnb,“ nastínil Pelc.

Nemovitosti v loňském roce především kvůli vysoké poptávce rychle zdražovaly. Meziročně se jednalo o devětadvacet procent. Od podzimu se ale pohyb zastavil.

„Cenovou stabilizaci naznačuje několik ukazatelů. Napomáhá jí zvýšená nabídka spojená se zvýšenou výstavbou. V Brně se po delší době staví více velkých projektů. Za pozornost ale jistě stojí také to, že ty, které se dostaly do prodeje v závěru loňského roku, drží částky kolem současného cenového průměru,“ upřesnil ředitel Šudřich.

Vysoké ceny hypoték, které se podle České bankovní asociace mohou v nadcházejících měsících dostat i nad pětiprocentní hranici, znamenají navýšení průměrné hypoteční splátky o pět až šest tisíc korun měsíčně. Drahé hypotéky proto mohou řadu zájemců od koupě odradit.