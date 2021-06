Když hrot vniká dovnitř, oči se mi zalévají slzami. „Tak i vás jsem rozbrečela,“ konstatuje žena, která mi do nosu noří zhruba třiceticentimetrovou tenkou jehlici. Endoskop. Nebolí to, přesto mi připadá, že se mi přístrojem šťárá kdesi na konci mozku. „Je tam vidět i vyústění čelní dutiny. Byl byste dobrý exemplář pro mediky,“ dodává vzápětí zvesela primářka svatoanenské Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Brně Pavla Urbánková . V tamní poradně pomáhají získat zpět čich lidem, kteří kvůli covidu dlouhodobě ztratili důležitou schopnost cítit.

ZTRÁTA ČICHU PO COVIDU



* Kdy kontaktovat čichovou poradnu FNUSA: po přetrvávajících poruchách čichu 4 až 6 týdnů po onemocnění.

* Příčina ztráty čichu zatím není známá, pročež i léčba má omezené možnosti.

* Nejčastější je částečná ztráta čichu nebo čichové halucinace, kdy postižený častí cítí všudypřítomnou spáleninu.

* Čichový trénink sestává k čichání ke všemu, co má výrazný odér, zejména ale esenciálním olejům.

* Do nemocnice pacienti zavítají až po 3 až 6 měsících potíží.

Klinika v pondělí připomíná scénu z americké burzy. Panty dveří pod návalem práce kvílejí, postavy pacientů splývají a dezinfekce dráždí chloupky v nose. Tedy ty šťastnější. „Častým úkazem je, že pacient cítí částečně nebo má čichové pseudohalucinace. Konkrétně pocit, že je všude cítit kouř, je typický. Měli jsme tu mladého hasiče, který všude cítil dým, i když nebyl ve službě. Lidem s těmito problémy také běžně káva chutná jako spálená guma a i těžkým kuřákům cigarety páchnou. Tak alespoň nějaké pozitivum,“ líčí primářka, když mi vysouvá endoskop z nosohltanu.

Jsme uprostřed vyšetření, které určí, zda nemá ztrátu čichu na svědomí jiná příčina než covid.

Vyšetření běžně předchází šest měsíců tréninku, kdy lidé zvyšují příjem B vitamínů a minerálů zinku, selenu a hořčíku, jelikož podporují nervovou tkáň. Denodenně rovněž očichávají, cokoli se jim dostane pod nos. Zejména si pod ním však krouží esenciálními oleji. Hlavně kořenitými, citrusovými, květinovými. „Každý týden nás kontaktuje zhruba šedesát lidí. Nejstarší pacienty s poruchou čichu máme z první vlny covidu. Neznáme její příčinu, tudíž zatím nemáme ani příčinou léčbu,“ popisuje Urbánková.

Po půl roce pacient přijde do nemocnice, kde lékaři provedou důkladnou anamnézu, klasické ORL vyšetření, které vyloučí chronické záněty, nosní polypy a další možné příčiny ztráty čichu. Poslední v pořadí je test pomocí parfémovaných fixů.

První mi pod nosem přistává vůně citrusu. Dobře. Borůvka. Špatně. Anýz. Dobře. Jahoda. Dobře. „Máte čich orientačně dobrý. Stává se nám, že lidé něco cítí, ale nemohou to rozpoznat. Třeba místo rajčete řeknou meloun. Souvisí to s částečným poškozením buněk a prvním neuronem čichové dráhy. On si na něco vzpomněl, ale nedovede to rozlišit a vydat impuls čichové kůře, aby to správně zařadila,“ objasňuje. O patro výš mají svatoanenšní otorinolaryngologové však dalších čtyřicet různých pachových koncentrací. Mnohdy opravdu silného a smrdutého kalibru.

Silná imunita

Po testu pacienta pošlou domů a doporučí mu další čichový trénink, přičemž dotyčný lékaře informuje o svém stavu. „Pokud ale pacient devět měsíců necítí vůbec nic, je poškození čichového epitelu velmi závažné. Pak s tím bohužel zatím nemůžeme nic dělat,“ doplňuje Urbánková, načež odbíhá do chodby. „Paní doktorko, mám komplikace po očkování teplota, únava a…“ halasí zpoza dveří ženský hlas.

Primářka ji uklidní, že tyto stavy jsou běžné a ukazují na zdravý a silný imunitní systém. „Kde jsme to skončili. Ano. Dlouhodobá ztráta čichu. Ono se to nezdá, ale působí to velké potíže. Necítíte nic, včetně třeba zkaženého masa. Měli jsme tu muže, který kvůli tomu strávil několik dní na záchodě. Nebo cítíte iluzi kouře, i když se nic nepálí. A naopak, pokud se něco pálí, nepostřehnete to,“ zmiňuje patálie pacientů s poruchou čichu Urbánková.

Ztráta smyslu však má kromě zdravotního přesah taktéž společenský. Zejména v letních měsících, kdy člověk nedovede určit, zda například není načase vyměnit propocené tričko. „Tak snad jsem v práci příliš nesmrděla,“ směje se Eliška Gruberová, která o čich přišla na více než měsíc.